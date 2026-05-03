НААУ призывает адвокатов обновить профили в ЕРАУ и указать специализации

Указание юридических практик помогает точнее отразить специализацию и ориентирует пользователей реестра.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная ассоциация адвокатов Украины призывает адвокатов обновить профили в ЕРАУ и указать юридические практики.

Количество адвокатов, которые указали свои юридические практики в Едином реестре адвокатов Украины, выросло до 287. Речь идет о функционале реестра, который позволяет адвокатам указывать в собственном профиле ключевые направления профессиональной деятельности.

Согласно обновленным данным, чаще всего адвокаты выбирают гражданское право и процесс, уголовное право и процесс, хозяйственное право, судебную практику и семейное право. Также среди распространенных направлений — административное право, защита бизнеса, договорное право, военное право, корпоративное право, налоговое право и консалтинг, White-collar crime, строительство и недвижимость, ДТП, пенсионное и социальное обеспечение.

По сравнению с первыми данными ЕРАУ, верхние позиции в целом остаются за базовыми судебными и бизнес-ориентированными практиками. В то же время обновленная статистика показывает более широкое распределение специализаций: адвокаты чаще указывают как традиционные направления, так и более узкие практики — от международного арбитража, ИТ-права, банкротства и медиации до антикоррупционной практики, комплаенса, права Европейского союза, медицинского, миграционного, энергетического и таможенного права.

Для адвокатов заполнение этого блока является элементом профессиональной видимости в ЕРАУ. Профиль с указанными практиками лучше отражает реальную специализацию адвоката и помогает пользователям реестра ориентироваться в направлениях работы специалиста.

Для Национальной ассоциации адвокатов Украины эти данные имеют также практическое значение. Они позволяют видеть, какие практики активно развиваются, а также какие темы стоит учитывать при формировании программ повышения профессионального уровня, вебинаров, курсов, методических материалов и других образовательных продуктов.

Адвокаты могут обновить информацию о своих юридических практиках в личном кабинете ЕРАУ. Для этого в профиле доступна возможность выбрать до пяти направлений профессиональной деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.