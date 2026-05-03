  1. В Україні

За подружню зраду — до суду: в Україні пропонували ввести відповідальність, але ідею не підтримали

12:59, 3 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Петиція про відповідальність за зраду передбачала компенсації, але не набрала голосів.
За подружню зраду — до суду: в Україні пропонували ввести відповідальність, але ідею не підтримали
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні запропонували запровадити юридичну відповідальність за подружню зраду — з можливістю вимагати моральну та матеріальну компенсацію, а також враховувати такі обставини під час поділу майна й визначення аліментів. Відповідну ініціативу оформили у петицію до уряду, однак вона не отримала підтримки громадян.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Ініціатива за кілька місяців зібрала лише 40 підписів із необхідних 25 тисяч та не дійшла до розгляду. Попри чутливість теми та запропоновані зміни до законодавства, документ залишився поза увагою широкої аудиторії.

У тексті звернення авторка посилалася на статтю 51 Конституції України, яка визначає, що сім’я, дитинство, материнство і батьківство перебувають під захистом держави. Водночас, за її словами, чинний Сімейний кодекс України не передбачає юридичних наслідків подружньої зради, попри її вплив на сім’ю та дітей.

Авторка наголошувала, що зрада часто супроводжується фінансовими втратами: використанням спільних коштів на сторонніх осіб, приховуванням доходів або створенням боргів. Вона вважає, що під час поділу майна такі обставини зазвичай не враховуються, що суперечить принципам справедливості.

У петиції пропонували внести зміни до законодавства, зокрема:

— визначити подружню зраду як істотне порушення обов’язків подружжя;

— надати право на моральну та матеріальну компенсацію постраждалій стороні;

— дозволити судам враховувати факт зради під час поділу майна та визначення аліментів;

— зобов’язати враховувати вплив таких обставин на психологічний стан дитини;

— закріпити цивільно-правовий характер відповідальності без криміналізації.

Попри аргументацію ініціаторки, петиція не отримала достатньої підтримки для подальшого розгляду урядом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд петиція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ТОП-5 питань про ВЛК і мобілізацію: від оскарження рішень комісії до дистанційного оновлення даних в реєстрі «Оберіг»

Відмова у відстрочці, направлення на ВЛК або проблеми з реєстром «Оберіг» — розбираємо п’ять найважливіших питань мобілізації у 2026 році.

Огородив і обробив закинуту ділянку і став посідачем: в Україні можуть узаконити фактичне захоплення майна

Чи стане фактичне володіння річчю сильнішим за паперовий титул.

Верховний Суд: тривале проживання і міцний зв’язок із житлом можуть зупинити виселення

ВС підтвердив, що власник житла не може виселити осіб, якщо таке втручання є непропорційним у розумінні статті 8 Конвенції.

Штраф 17 000 грн та 2 роки позбавлення волі: за що тепер карають водіїв електросамокатів

Електросамокати стають повноцінними учасниками ДТП зі всіма кримінально-правовими наслідками.

Перерахунок пенсії за рішенням суду: чому реальні виплати доводиться виборювати роками

Пенсійні спори 2026: як обійти Постанову № 821 та отримати реальні виплати за рішенням суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]