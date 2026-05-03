За подружню зраду — до суду: в Україні пропонували ввести відповідальність, але ідею не підтримали

Петиція про відповідальність за зраду передбачала компенсації, але не набрала голосів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні запропонували запровадити юридичну відповідальність за подружню зраду — з можливістю вимагати моральну та матеріальну компенсацію, а також враховувати такі обставини під час поділу майна й визначення аліментів. Відповідну ініціативу оформили у петицію до уряду, однак вона не отримала підтримки громадян.

Ініціатива за кілька місяців зібрала лише 40 підписів із необхідних 25 тисяч та не дійшла до розгляду. Попри чутливість теми та запропоновані зміни до законодавства, документ залишився поза увагою широкої аудиторії.

У тексті звернення авторка посилалася на статтю 51 Конституції України, яка визначає, що сім’я, дитинство, материнство і батьківство перебувають під захистом держави. Водночас, за її словами, чинний Сімейний кодекс України не передбачає юридичних наслідків подружньої зради, попри її вплив на сім’ю та дітей.

Авторка наголошувала, що зрада часто супроводжується фінансовими втратами: використанням спільних коштів на сторонніх осіб, приховуванням доходів або створенням боргів. Вона вважає, що під час поділу майна такі обставини зазвичай не враховуються, що суперечить принципам справедливості.

У петиції пропонували внести зміни до законодавства, зокрема:

— визначити подружню зраду як істотне порушення обов’язків подружжя;

— надати право на моральну та матеріальну компенсацію постраждалій стороні;

— дозволити судам враховувати факт зради під час поділу майна та визначення аліментів;

— зобов’язати враховувати вплив таких обставин на психологічний стан дитини;

— закріпити цивільно-правовий характер відповідальності без криміналізації.

Попри аргументацію ініціаторки, петиція не отримала достатньої підтримки для подальшого розгляду урядом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.