За супружескую измену — в суд: в Украине предлагали ввести ответственность, но идею не поддержали

Петиция об ответственности за измену предусматривала компенсации, но не набрала голосов.

В Украине предложили ввести юридическую ответственность за супружескую измену — с возможностью требовать моральную и материальную компенсацию, а также учитывать такие обстоятельства при разделе имущества и определении алиментов. Соответствующую инициативу оформили в петицию к правительству, однако она не получила поддержки граждан.

Инициатива за несколько месяцев собрала лишь 40 подписей из необходимых 25 тысяч и не дошла до рассмотрения. Несмотря на чувствительность темы и предложенные изменения в законодательство, документ остался вне внимания широкой аудитории.

В тексте обращения автор ссылалась на статью 51 Конституции Украины, которая определяет, что семья, детство, материнство и отцовство находятся под защитой государства. В то же время, по ее словам, действующий Семейный кодекс Украины не предусматривает юридических последствий супружеской измены, несмотря на ее влияние на семью и детей.

Автор подчеркивала, что измена часто сопровождается финансовыми потерями: использованием общих средств на третьих лиц, сокрытием доходов или созданием долгов. Она считает, что при разделе имущества такие обстоятельства обычно не учитываются, что противоречит принципам справедливости.

В петиции предлагали внести изменения в законодательство, в частности:

— определить супружескую измену как существенное нарушение обязанностей супругов;

— предоставить право на моральную и материальную компенсацию пострадавшей стороне;

— разрешить судам учитывать факт измены при разделе имущества и определении алиментов;

— обязать учитывать влияние таких обстоятельств на психологическое состояние ребенка;

— закрепить гражданско-правовой характер ответственности без криминализации.

Несмотря на аргументацию инициатора, петиция не получила достаточной поддержки для дальнейшего рассмотрения правительством.

