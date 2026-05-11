  1. В Україні

Як працює автоматизована система списання податкового боргу — роз’яснення

08:12, 11 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Йдеться про автоматичне стягнення податкового боргу з юридичних осіб з використанням електронних платіжних інструкцій.
Як працює автоматизована система списання податкового боргу — роз’яснення
Фото: lv.tax.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба у Полтавській області нагадує, що нещодавно запрацювала нова система автоматичного стягнення податкового боргу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як це виглядає на практиці? 

Процес максимально автоматизований: вплив людського фактора зведено до мінімуму, ручні рішення не застосовуються, а всі дії здійснюються виключно відповідно до норм чинного законодавства. Механізм поширюється лише на юридичних осіб, у яких наявний податковий борг.

Як працює система? 

- Щодня інформаційні системи ДПС автоматично формують дані про борг.

- Система генерує платіжну інструкцію.

- Накладається електронний підпис.

- Документ миттєво відправляється до Казначейства.

- Казначейство перевіряє реквізити й автоматично переадресовує інструкцію банку.

- Банк списує лише чітко визначену суму. 

Усе працює через систему електронних платежів – за єдиними правилами.

Якщо виникає податковий борг, ДПС інформує платника про його наявність. Часу, щоб сплатити його добровільно, достатньо. У разі відмови – податкова звертається до суду. 

Якщо компанія сама задекларувала суму податку, але не сплатила її протягом 90 днів — борг стягується без рішення суду. Це визначено Податковим кодексом. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ДПС

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Рада з фінансової стабільності оновила кредитні пріоритети України до 2028 року

Нова Стратегія кредитування 2026 передбачає страхування воєнних ризиків та нові правила іпотеки.

Депутати планують скорегувати порядок оцінки майна у виконавчому провадженні: що буде змінено

Запропоновані зміни мають на меті систематизувати відповідальність оцінювачів та спростити процедури стягнення в банківському секторі.

13 років боротьби за мантію: Велика Палата ВС скасувала рішення ВАСУ у справі звільненого судді

Велика Палата Верховного Суду передала на новий розгляд справу про звільнення суддів за «порушення присяги» у 2013 році.

Верховний Суд зобов’язав поручителя сплатити понад 800 тисяч грн за прострочений кредит боржника

Суд підтвердив нарахування інфляційних втрат і 3% річних за невиконане грошове зобов’язання поручителем, що збільшило суму боргу.

Обвинувачені зможуть вимагати компенсацію за незаконне переслідування через суд: до КПК готують зміни

Новий законопроєкт передбачає уточнення процесуальних прав сторін у справах, що відкриваються за заявою потерпілого.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]