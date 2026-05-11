До Києва з неоголошеним візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус – подробиці візиту

09:05, 11 травня 2026
Міністр оборони Німеччини прибув до Києва для переговорів про співпрацю у сфері озброєнь.
Фото: dpa
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок, 11 травня, прибув до України з неоголошеним візитом. У Києві він планує провести переговори щодо розширення співпраці між Україною та Німеччиною у сфері озброєння, зокрема у напрямку розробки безпілотних систем. Про це повідомляє n-tv.

За інформацією видання, поїздку заздалегідь не оголошували публічно через безпекові причини.

Міністр оборони Німеччини має провести переговори з українською стороною щодо подальшого розвитку співпраці в оборонній сфері.

Пісторіус заявив, що одним із ключових напрямків нових спільних проєктів стане розробка сучасних безпілотних систем різної дальності.

За його словами, особливу увагу планують приділити технологіям «глибокого удару» — здатності уражати важливі цілі на значній відстані вглиб території противника.

«Німеччина та Україна є стратегічними партнерами, які обидві виграють від співпраці. Це призводить до численних нових проектів», — заявив німецький міністр на початку візиту.

Пісторіус наголосив, що співпраця у сфері безпілотних систем має посилити безпеку як України, так і Німеччини.

За словами міністра, спільна розробка новітнього озброєння є частиною стратегічного партнерства між двома державами.

Німеччина Київ оборона міноборони

