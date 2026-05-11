До Києва з неоголошеним візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус – подробиці візиту
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок, 11 травня, прибув до України з неоголошеним візитом. У Києві він планує провести переговори щодо розширення співпраці між Україною та Німеччиною у сфері озброєння, зокрема у напрямку розробки безпілотних систем. Про це повідомляє n-tv.
За інформацією видання, поїздку заздалегідь не оголошували публічно через безпекові причини.
Міністр оборони Німеччини має провести переговори з українською стороною щодо подальшого розвитку співпраці в оборонній сфері.
Пісторіус заявив, що одним із ключових напрямків нових спільних проєктів стане розробка сучасних безпілотних систем різної дальності.
За його словами, особливу увагу планують приділити технологіям «глибокого удару» — здатності уражати важливі цілі на значній відстані вглиб території противника.
«Німеччина та Україна є стратегічними партнерами, які обидві виграють від співпраці. Це призводить до численних нових проектів», — заявив німецький міністр на початку візиту.
Пісторіус наголосив, що співпраця у сфері безпілотних систем має посилити безпеку як України, так і Німеччини.
За словами міністра, спільна розробка новітнього озброєння є частиною стратегічного партнерства між двома державами.
