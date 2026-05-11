В Киев с неофициальным визитом прибыл министр обороны Германии Борис Писториус – подробности визита
Министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник, 11 мая, прибыл в Украину с незапланированным визитом. В Киеве он планирует провести переговоры о расширении сотрудничества между Украиной и Германией в сфере вооружений, в частности в направлении разработки беспилотных систем. Об этом сообщает n-tv.
По информации издания, о поездке заранее не объявляли публично из соображений безопасности.
Министр обороны Германии должен провести переговоры с украинской стороной о дальнейшем развитии сотрудничества в оборонной сфере.
Писториус заявил, что одним из ключевых направлений новых совместных проектов станет разработка современных беспилотных систем различной дальности.
По его словам, особое внимание планируется уделить технологиям «глубокого удара» — способности поражать важные цели на значительном расстоянии вглубь территории противника.
«Германия и Украина являются стратегическими партнерами, которые обе выигрывают от сотрудничества. Это приводит к многочисленным новым проектам», — заявил немецкий министр в начале визита.
Писториус подчеркнул, что сотрудничество в сфере беспилотных систем должно укрепить безопасность как Украины, так и Германии.
По словам министра, совместная разработка новейшего вооружения является частью стратегического партнерства между двумя государствами.
