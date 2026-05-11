В Киев с неофициальным визитом прибыл министр обороны Германии Борис Писториус – подробности визита

Министр обороны Германии прибыл в Киев для переговоров о сотрудничестве в сфере вооружений.

Министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник, 11 мая, прибыл в Украину с незапланированным визитом. В Киеве он планирует провести переговоры о расширении сотрудничества между Украиной и Германией в сфере вооружений, в частности в направлении разработки беспилотных систем. Об этом сообщает n-tv.

По информации издания, о поездке заранее не объявляли публично из соображений безопасности.

Писториус заявил, что одним из ключевых направлений новых совместных проектов станет разработка современных беспилотных систем различной дальности.

По его словам, особое внимание планируется уделить технологиям «глубокого удара» — способности поражать важные цели на значительном расстоянии вглубь территории противника.

«Германия и Украина являются стратегическими партнерами, которые обе выигрывают от сотрудничества. Это приводит к многочисленным новым проектам», — заявил немецкий министр в начале визита.

Писториус подчеркнул, что сотрудничество в сфере беспилотных систем должно укрепить безопасность как Украины, так и Германии.

По словам министра, совместная разработка новейшего вооружения является частью стратегического партнерства между двумя государствами.

