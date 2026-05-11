  1. В Україні

На українців у США, Канаді та Британії чекають нові правила отримання паспортів

11:11, 11 травня 2026
У межах пілотного запуску українці зможуть обирати альтернативний спосіб отримання документа – не в дипломатичній установі, а в одному з 35 сервісних центрів VFS Global.
Українці у Великій Британії, Канаді та США можуть отримувати закордонні паспорти, оформлені у посольствах та консульствах України, через мережу сервісних центрів VFS Global.

За інформацією Міністерства закордонних справ, проєкт реалізують у співпраці з компанією VFS Global у межах модернізації та цифровізації консульських послуг.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що МЗС продовжує роботу над тим, щоб зробити консульські сервіси для українців за кордоном більш доступними та зручними.

У межах експериментального проєкту громадяни зможуть отримувати виготовлені паспорти не лише у дипломатичних установах України, а й у 35 сервісних центрах VFS Global. Це дозволить уникнути повторних поїздок до посольств чи консульств.

У МЗС наголосили, що безпека документів та ідентифікація особи залишаються пріоритетом. Видача паспортів здійснюватиметься лише після процедури верифікації, що має гарантувати захист персональних даних і запобігти можливим зловживанням.

Громадяни, які подаватимуть документи на оформлення паспортів у дипломатичних установах України у Великій Британії, Канаді та США, зможуть обрати опцію отримання готового документа у центрах VFS Global.

Стрічка новин

