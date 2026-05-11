  1. В Украине

Украинцев в США, Канаде и Британии ждут новые правила получения паспортов

11:11, 11 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В рамках пилотного запуска украинцы смогут выбирать альтернативный способ получения документа – не в дипломатическом учреждении, а в одном из 35 сервисных центров VFS Global.
Украинцев в США, Канаде и Британии ждут новые правила получения паспортов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы в Великобритании, Канаде и США могут получать заграничные паспорта, оформленные в посольствах и консульствах Украины, через сеть сервисных центров VFS Global.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По информации Министерства иностранных дел, проект реализуют в сотрудничестве с компанией VFS Global в рамках модернизации и цифровизации консульских услуг.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что МИД продолжает работу над тем, чтобы сделать консульские сервисы для украинцев за рубежом более доступными и удобными.

В рамках экспериментального проекта граждане смогут получать изготовленные паспорта не только в дипломатических учреждениях Украины, но и в 35 сервисных центрах VFS Global. Это позволит избежать повторных поездок в посольства или консульства.

В МИД подчеркнули, что безопасность документов и идентификация личности остаются приоритетом. Выдача паспортов будет осуществляться только после процедуры верификации, что должно гарантировать защиту персональных данных и предотвратить возможные злоупотребления.

Граждане, которые будут подавать документы на оформление паспортов в дипломатических учреждениях Украины в Великобритании, Канаде и США, смогут выбрать опцию получения готового документа в центрах VFS Global.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

паспорт МИД Украина загранпаспорт пересечение границы

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Налоговый кодекс хотят «подлатать»: что изменится в процедуре обжалования

Налоговые нормы предлагают согласовать с законом об админпроцедуре.

Как законодательство и судебная практика регулируют авторское право на ИИ-контент

ИИ уже создаёт код, тексты и дизайн, однако вопрос принадлежности прав на такой контент до сих пор остаётся открытым.

Установить факт гражданского брака до 2004 года невозможно — Верховный Суд

Верховный Суд вынес важное решение для семей военных: гражданский брак до 2004 года не признается.

Совет по финансовой стабильности обновил кредитные приоритеты Украины до 2028 года

Новая Стратегия кредитования 2026 предусматривает страхование военных рисков и новые правила ипотеки.

Депутаты планируют скорректировать порядок оценки имущества в исполнительном производстве: что будет изменено

Предложенные изменения имеют целью систематизировать ответственность оценщиков и упростить процедуры взыскания в банковском секторе.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]