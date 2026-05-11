Украинцев в США, Канаде и Британии ждут новые правила получения паспортов

В рамках пилотного запуска украинцы смогут выбирать альтернативный способ получения документа – не в дипломатическом учреждении, а в одном из 35 сервисных центров VFS Global.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы в Великобритании, Канаде и США могут получать заграничные паспорта, оформленные в посольствах и консульствах Украины, через сеть сервисных центров VFS Global.

По информации Министерства иностранных дел, проект реализуют в сотрудничестве с компанией VFS Global в рамках модернизации и цифровизации консульских услуг.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что МИД продолжает работу над тем, чтобы сделать консульские сервисы для украинцев за рубежом более доступными и удобными.

В рамках экспериментального проекта граждане смогут получать изготовленные паспорта не только в дипломатических учреждениях Украины, но и в 35 сервисных центрах VFS Global. Это позволит избежать повторных поездок в посольства или консульства.

В МИД подчеркнули, что безопасность документов и идентификация личности остаются приоритетом. Выдача паспортов будет осуществляться только после процедуры верификации, что должно гарантировать защиту персональных данных и предотвратить возможные злоупотребления.

Граждане, которые будут подавать документы на оформление паспортов в дипломатических учреждениях Украины в Великобритании, Канаде и США, смогут выбрать опцию получения готового документа в центрах VFS Global.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.