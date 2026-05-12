  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Суддю Славутицького міського суду Тетяну Малишенко звільнили у відставку

10:36, 12 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Тетяна Малишенко обіймала посаду судді Славутицького міського суду Київської області.
Суддю Славутицького міського суду Тетяну Малишенко звільнили у відставку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 12 травня ухвалила рішення про звільнення у відставку судді Славутицького міського суду Київської області Тетяни Малишенко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили у ВРП, суддю звільнили з посади у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Зауважимо, що одним із головних викликів у судовій системі залишається кадровий дефіцит. У ВРП зазначають, що кількість суддів, які звільняються, суттєво перевищує кількість призначених. Так, у 2025 році Президентом України видано 87 указів про призначення 143 суддів, у 2026 році — 28 указів про призначення 36 суддів (станом на 1 травня). Водночас за цей період звільнено 285 суддів.

У результаті кількість вибулих суддів суттєво перевищує кількість новопризначених, що формує кадровий дефіцит.

Це безпосередньо впливає на роботу судів — зростає навантаження на чинних суддів, що може призводити до уповільнення розгляду справ та додаткового навантаження на систему правосуддя в цілому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя звільнення Київська область ВРП

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Уряд перерозподіляє на армію 90 мільярдів євро від ЄС як аванс майбутніх репарацій РФ

Від зарахування військового збору на зарплати ЗСУ до фінансування планів стійкості регіонів — Уряд подав до Верховної Ради зміни до Бюджету-2026.

Чи можуть заблокувати рахунок за неоновлення військово-облікових даних — роз’яснення процедури

Несплати штрафу ТЦК за неоновлення військово-облікових даних можуть бути підставою для блокування банківських рахунків.

Заправили бензин замість дизелю: хто відповідає за зіпсований автомобіль — водій чи АЗС

Помилкова заправка автомобіля неправильним пальним може обернутися не лише дорогим ремонтом, а й судовим спором про відповідальність між водієм та АЗС.

Неприбуткові організації зобов’яжуть перереєструватися: проект змін до Податкового кодексу від Мінфіну

Реформа запроваджує принципово нову категорію «непідприємницьких товариств», яка замінює  поняття неприбуткових організацій.

В Україні вперше проведуть комплексну оцінку ефективності АРМА за новою методикою

Затверджено критерії та методику оцінювання ефективності АРМА — як перевірятимуть роботу агентства.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]