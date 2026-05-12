  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Судью Славутичского городского суда Татьяну Малышенко уволили в отставку

10:36, 12 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Татьяна Малышенко занимала должность судьи Славутичского городского суда Киевской области.
Судью Славутичского городского суда Татьяну Малышенко уволили в отставку
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 12 мая принял решение об увольнении в отставку судьи Славутичского городского суда Киевской области Татьяны Малышенко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в ВСП, судью уволили с должности в связи с подачей заявления об отставке.

Отметим, что одним из главных вызовов в судебной системе остается кадровый дефицит. В ВСП отмечают, что количество судей, увольняющихся с должностей, существенно превышает количество назначенных. Так, в 2025 году Президентом Украины было издано 87 указов о назначении 143 судей, в 2026 году — 28 указов о назначении 36 судей (по состоянию на 1 мая). В то же время за этот период было уволено 285 судей.

В результате количество выбывших судей существенно превышает количество новоназначенных, что формирует кадровый дефицит.

Это напрямую влияет на работу судов — возрастает нагрузка на действующих судей, что может приводить к замедлению рассмотрения дел и дополнительной нагрузке на систему правосудия в целом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья увольнение Киевская область ВСП

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Могут ли заблокировать счет за необновление военно-учетных данных — разъяснение процедуры

Неуплата штрафа ТЦК за необновление военно-учетных данных может стать основанием для блокировки банковских счетов.

Заправили бензин вместо дизеля: кто отвечает за испорченный автомобиль — водитель или АЗС

Ошибочная заправка автомобиля неправильным топливом может обернуться не только дорогим ремонтом, но и судебным спором об ответственности между водителем и АЗС.

Неприбыльные организации обяжут перерегистрироваться: проект изменений в Налоговый кодекс Минфина

Реформа вводит принципиально новую категорию «непредпринимательских обществ», которая заменяет понятие некоммерческих организаций.

В Украине впервые проведут комплексную оценку эффективности АРМА по новой методике

Утверждены критерии и методика оценки эффективности АРМА — как будут проверять работу агентства.

Верховный Суд объяснил, почему нельзя увольнять «карантинных» госслужащих без предложения вакансий

Верховный Суд в деле разъяснил, обязано ли государство трудоустраивать госслужащих, работавших по срочным карантинным контрактам, при сокращении штата.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]