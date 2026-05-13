Військових можуть призначати на окремі посади у Міністерстві розвитку громад — указ

Військовослужбовці можуть обіймати посади радника міністра та заступника міністра з цифрового розвитку на період воєнного стану.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський підписав указ №377/2026, яким вніс зміни до переліку посад у державних органах, що можуть заміщуватися військовослужбовцями ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення.

Документом оновлено розділ, що стосується Міністерство розвитку громад та територій у переліку посад, затвердженому указом Президента від 3 травня 2017 року №126/2017.

Згідно зі змінами, на період дії правового режиму воєнного стану військовослужбовці можуть бути призначені на окремі посади у міністерстві.

Зокрема, йдеться про посаду радника міністра, яку може обіймати військовослужбовець у званні до майора.

Крім того, указом передбачено можливість призначення військовослужбовця на посаду заступника міністра розвитку громад та територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Для цієї посади встановлено граничне військове звання — капітан.

Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.