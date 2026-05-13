Военных могут назначать на отдельные должности в Министерстве развития общин — указ

Военнослужащие могут занимать должности советника министра и заместителя министра по вопросам цифрового развития на период военного положения.

Президент Владимир Зеленский подписал указ №377/2026, которым внес изменения в перечень должностей в государственных органах, которые могут замещаться военнослужащими ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов специального назначения.

Документом обновлен раздел, касающийся Министерства развития общин и территорий в перечне должностей, утвержденном указом Президента от 3 мая 2017 года №126/2017.

Согласно изменениям, на период действия правового режима военного положения военнослужащие могут быть назначены на отдельные должности в министерстве.

В частности, речь идет о должности советника министра, которую может занимать военнослужащий в звании до майора.

Кроме того, указом предусмотрена возможность назначения военнослужащего на должность заместителя министра развития общин и территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Для этой должности установлено предельное воинское звание — капитан.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

