  1. В Україні

Для боротьби з булінгом у школах хочуть створити «Скриньки довіри» та сервіс у Дії

11:48, 15 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні пропонують посилити боротьбу з булінгом та кібербулінгом у школах через створення анонімних «Скриньок довіри» та спеціального сервісу у застосунку «Дія», де діти зможуть конфіденційно повідомляти про цькування, насильство чи психологічні проблеми.
Для боротьби з булінгом у школах хочуть створити «Скриньки довіри» та сервіс у Дії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В українських школах можуть посилити боротьбу з булінгом. Зокрема, пропонується запровадити обов’язкові анонімні «Скриньки довіри» та систему психологічного супроводу для протидії булінгу, кібербулінгу й кризовим станам у дітей.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Авторка петиції 41/009881-26еп пропонує створити всеукраїнську гібридну систему допомоги, яка передбачатиме як фізичні «Скриньки довіри» у школах, так і віртуальну версію у застосунку «Дія».

У зверненні зазначається, що діти часто бояться повідомляти про цькування через страх осуду або ізоляції. За задумом авторів ініціативи, школярі зможуть анонімно повідомляти про булінг, кібербулінг, домашнє насильство чи складний емоційний стан.

Передбачається, що фізичні «Скриньки довіри» мають встановлюватися у непомітних місцях шкіл без відеоспостереження, а доступ до них матимуть лише шкільні психологи або соціальні педагоги.

Також пропонується інтегрувати цифрову «Скриньку довіри» у застосунок «Дія», через яку дитина зможе анонімно звернутися по допомогу безпосередньо до психолога свого навчального закладу.

Окремо у петиції пропонують затвердити порядок психологічного реагування на такі звернення та забезпечити впровадження системи без централізованих тендерів і додаткового фінансового навантаження на батьків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти петиція школа

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВС пояснив, чому наявність аліментів на іншу дитину не зменшує автоматично розмір нових аліментів

ВС підтвердив, що аліменти можуть стягуватися у розмірі 1/4 доходу на кожну дитину окремо, а обов’язок їх сплати виникає з дня подання позову, навіть якщо батьківство ще не було встановлено судом.

Новий Цивільний кодекс обіцяє надра народу, але контроль за ними передає державі

Чи є український народ реальним власником надр, чи лише формальним суб’єктом права.

Prozorro без ПДВ: як зміниться система публічних закупівель з 1 липня 2026

Мінекономіки звертає увагу замовників на необхідність чітко розмежовувати етапи закупівлі, де ПДВ враховується, а де — ні.

Чи можна перевести працівника на нижчу зарплату через фінансові труднощі підприємства — позиція ВС

Фінансові труднощі не завжди дозволяють зменшити зарплату працівнику.

Прокурорам та оперативникам хочуть заборонити бути свідками у власних провадженнях

Новий проєкт пропонує заборонити прокурорам, слідчим, дізнавачам та оперативним працівникам бути свідками у кримінальних провадженнях, у яких вони виконували функції сторони обвинувачення.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]