Для боротьби з булінгом у школах хочуть створити «Скриньки довіри» та сервіс у Дії

В Україні пропонують посилити боротьбу з булінгом та кібербулінгом у школах через створення анонімних «Скриньок довіри» та спеціального сервісу у застосунку «Дія», де діти зможуть конфіденційно повідомляти про цькування, насильство чи психологічні проблеми.

В українських школах можуть посилити боротьбу з булінгом. Зокрема, пропонується запровадити обов’язкові анонімні «Скриньки довіри» та систему психологічного супроводу для протидії булінгу, кібербулінгу й кризовим станам у дітей.

Авторка петиції №41/009881-26еп пропонує створити всеукраїнську гібридну систему допомоги, яка передбачатиме як фізичні «Скриньки довіри» у школах, так і віртуальну версію у застосунку «Дія».

У зверненні зазначається, що діти часто бояться повідомляти про цькування через страх осуду або ізоляції. За задумом авторів ініціативи, школярі зможуть анонімно повідомляти про булінг, кібербулінг, домашнє насильство чи складний емоційний стан.

Передбачається, що фізичні «Скриньки довіри» мають встановлюватися у непомітних місцях шкіл без відеоспостереження, а доступ до них матимуть лише шкільні психологи або соціальні педагоги.

Також пропонується інтегрувати цифрову «Скриньку довіри» у застосунок «Дія», через яку дитина зможе анонімно звернутися по допомогу безпосередньо до психолога свого навчального закладу.

Окремо у петиції пропонують затвердити порядок психологічного реагування на такі звернення та забезпечити впровадження системи без централізованих тендерів і додаткового фінансового навантаження на батьків.

