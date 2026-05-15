  1. В Украине

Для борьбы с буллингом в школах хотят создать «Ящики доверия» и сервис в Дии

11:48, 15 мая 2026
В Украине предлагают усилить борьбу с буллингом и кибербуллингом в школах через создание анонимных «Ящиков доверия» и специального сервиса в приложении «Дия», где дети смогут конфиденциально сообщать о травле, насилии или психологических проблемах.
В украинских школах могут усилить борьбу с буллингом. В частности, предлагается ввести обязательные анонимные «Ящики доверия» и систему психологического сопровождения для противодействия буллингу, кибербуллингу и кризисным состояниям у детей.

Автор петиции №41/009881-26эп предлагает создать всеукраинскую гибридную систему помощи, которая будет предусматривать как физические «Ящики доверия» в школах, так и виртуальную версию в приложении «Дия».

В обращении отмечается, что дети часто боятся сообщать о травле из-за страха осуждения или изоляции. По замыслу авторов инициативы, школьники смогут анонимно сообщать о буллинге, кибербуллинге, домашнем насилии или сложном эмоциональном состоянии.

Предполагается, что физические «Ящики доверия» должны устанавливаться в незаметных местах школ без видеонаблюдения, а доступ к ним будут иметь только школьные психологи или социальные педагоги.

Также предлагается интегрировать цифровую «Ящик доверия» в приложение «Действие», через которую ребенок сможет анонимно обратиться за помощью непосредственно к психологу своего учебного заведения.

Отдельно в петиции предлагается утвердить порядок психологического реагирования на такие обращения и обеспечить внедрение системы без централизованных тендеров и дополнительной финансовой нагрузки на родителей.

