В Україну течією принесло понтонний міст росіян: відео

Сапери встановили, що виявлена металоконструкція загрози не несе.

Прикордонники на Чернігівщині виявили великогабаритний плавучий об’єкт, який рухався по річці Десна з росії.

Як розповіли у ДПСУ, за підозрілою спорудою охоронці кордону спостерігали, доки та не зупинилася поблизу берега на українській території.

Виявилося, що це понтонний міст, який донедавна слугував росіянам переправою.

Наразі сапери встановили, що виявлена металоконструкція загрози не несе.

Після вивчення стану моста буде прийматися рішення щодо його подальшої долі, зазначили у ДПСУ.

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