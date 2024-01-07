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  1. В Україні

У Мінцифри пояснили, яким бачать новий підхід до фінансування здобуття вищої освіти

17:18, 7 січня 2024
Законопроєкт передбачає гранти двох форматів.
У Мінцифри пояснили, яким бачать новий підхід до фінансування здобуття вищої освіти
Джерело фото: unsplash.com
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5 січня Кабінет Міністрів погодив проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам». Невдовзі законопроєкт буде надіслано на розгляд до Верховної Ради України.

Його мета — розширити інструменти державного фінансування вищої освіти через розвиток принципу співфінансування оплати навчання з боку держави та фізичних (юридичних) осіб та підвищити ефективність використання держресурсів.

Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, яким бачать новий підхід до фінансування здобуття вищої освіти.

Так, гранти будуть двох форматів: які повністю та частково покривають навчання. Розмір гранту визначатиметься за результатами ЗНО/НМТ.

Що це дає:

  • Якість освіти — це створить конкуренцію між університетами за студентів. Ринкова конкуренція сприятиме покращенню якості освіти. ЗВО робитимуть усе для того, щоб залучити талановитих студентів.
  • Свобода вибору — можливість для студентів самостійно формувати індивідуальну освітню траєкторію та не обмежувати свій вибір наявністю місць державного чи регіонального замовлення.
  • Доступність — вища освіта за підтримки держави стане доступною для більшої кількості українців, студенти зможуть отримати гранти від держави на навчання.

За словами Федорова, реформа передбачає перезавантаження пільгових кредитів, які мають видавати банки.

Система грантів на вищу освіту — це поширена світова практика, яка діє в США, Європі. У центрі системи вищої освіти — студент, а не університет. Вступник зможе сам вибирати, якому університету віддати свої кошти та на яку спеціальність вступати, а не вибирати спеціальність лише тому, що там є бюджетні місця.

«Якщо Рада оперативно ухвалить цей законопроєкт, то нова система запрацює вже з вересня 2024 року», - зазначив міністр.

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