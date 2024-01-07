В Минцифры объяснили, каким видят новый подход к финансированию получения высшего образования

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Осужденный утверждал, что вопреки условиям соглашения о признании виновности ему не вернули авто, - что решил Верховный Суд

Сторона защиты утверждала, что вопреки условиям соглашения о признании виновности, предусматривавшим возврат обвиняемому автомобиля, который использовался в преступной деятельности, судом была применена к нему специальная конфискация.

Законопроект об автоматическом сборе персональных данных о военнообязанных в единый Реестр готовится к принятию в целом

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект, по которому персональные данные будут автоматически передаваться в электронном виде Налоговой службой, Минздравом, Минюстом, МВД и другими органами в электронный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов и там собираться в единое досье на человека.

Создание нового Админсуда для споров с НАБУ, НАПК и Нацбанком, – конечные сроки документов с МВФ разошлись с Планом Кабмина для получения средств от ЕС

По неизвестным причинам в Плане Ukraine Facility для получения от ЕС 50 млрд евро сроки создания нового Админсуда на целый год расходятся со сроками, указанными в документах, согласованных для Украины МВФ.

Ответственность за ошибочное указание налогоплательщиком неправильного бюджетного счета получателя средств предлагают отменить

Также предлагается отменить ограничения для плательщиков минимального налогового обязательства относительно срока для обращения о проведении сверки данных, который составляет только 30 дней со дня вручения ПУР.

Верховный Суд определил, является ли проживание ребенка с одним родителем и существование у другого задолженности по уплате алиментов основанием для увеличения доли в имуществе

Мать ребенка считала, что поскольку бывший муж имеет задолженность по уплате алиментов, есть основания для отступления от принципа равенства долей при разделе имущества супругов и признании за ним права собственности на 3/4 доли квартиры, а за мужем – права собственности на 1/4.

  1. В Украине

В Минцифры объяснили, каким видят новый подход к финансированию получения высшего образования

17:18, 7 января 2024
Законопроект предусматривает гранты двух форматов.
В Минцифры объяснили, каким видят новый подход к финансированию получения высшего образования
Источник фото: unsplash.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

5 января Кабинет Министров согласовал проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о финансировании получения высшего образования и предоставлении государственной целевой поддержки его соискателям». Вскоре законопроект будет направлен на рассмотрение в Верховную Раду Украины.

Его цель – расширить инструменты государственного финансирования высшего образования через развитие принципа софинансирования оплаты обучения со стороны государства и физических (юридических) лиц и повысить эффективность использования госресурсов.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, каким видят новый подход к финансированию получения высшего образования.

Так, гранты будут двух форматов: которые полностью и частично покрывают обучение. Размер гранта будет определяться по результатам ЗНО/НМТ.

Что это дает:

  • Качество образования – это создаст конкуренцию между университетами за студентов. Рыночная конкуренция будет способствовать улучшению качества образования. ЗВО будут делать все для того, чтобы привлечь талантливых студентов.
  • Свобода выбора – возможность для студентов самостоятельно формировать индивидуальную образовательную траекторию и не ограничивать свой выбор наличием мест государственного или регионального заказа.
  • Доступность - высшее образование при поддержке государства станет доступным для большего количества украинцев, студенты смогут получить гранты от государства на обучение.

По словам Федорова, реформа предполагает перезагрузку льготных кредитов, которые должны выдавать банки.

Система грантов на высшее образование – это распространенная мировая практика, действующая в США, Европе. В центре системы высшего образования – студент, а не университет. Поступающий сможет сам выбирать, какому университету отдать свои средства и на какую специальность поступать, а не выбирать специальность только потому, что там есть бюджетные места.

«Если Рада оперативно примет этот законопроект, то новая система заработает уже с сентября 2024 года», - отметил министр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Лазаренко
    Максим Лазаренко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віра Михайленко
    Віра Михайленко
    голова Вищого антикорупційного суду