В Минцифры объяснили, каким видят новый подход к финансированию получения высшего образования

Законопроект предусматривает гранты двух форматов.

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5 января Кабинет Министров согласовал проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о финансировании получения высшего образования и предоставлении государственной целевой поддержки его соискателям». Вскоре законопроект будет направлен на рассмотрение в Верховную Раду Украины.

Его цель – расширить инструменты государственного финансирования высшего образования через развитие принципа софинансирования оплаты обучения со стороны государства и физических (юридических) лиц и повысить эффективность использования госресурсов.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, каким видят новый подход к финансированию получения высшего образования.

Так, гранты будут двух форматов: которые полностью и частично покрывают обучение. Размер гранта будет определяться по результатам ЗНО/НМТ.

Что это дает:

Качество образования – это создаст конкуренцию между университетами за студентов. Рыночная конкуренция будет способствовать улучшению качества образования. ЗВО будут делать все для того, чтобы привлечь талантливых студентов.

Свобода выбора – возможность для студентов самостоятельно формировать индивидуальную образовательную траекторию и не ограничивать свой выбор наличием мест государственного или регионального заказа.

Доступность - высшее образование при поддержке государства станет доступным для большего количества украинцев, студенты смогут получить гранты от государства на обучение.

По словам Федорова, реформа предполагает перезагрузку льготных кредитов, которые должны выдавать банки.

Система грантов на высшее образование – это распространенная мировая практика, действующая в США, Европе. В центре системы высшего образования – студент, а не университет. Поступающий сможет сам выбирать, какому университету отдать свои средства и на какую специальность поступать, а не выбирать специальность только потому, что там есть бюджетные места.

«Если Рада оперативно примет этот законопроект, то новая система заработает уже с сентября 2024 года», - отметил министр.

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