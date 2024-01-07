В Киеве 8 января прогнозируют до 13 градусов мороза, на дорогах ожидают гололедицу

Также ожидается ветер 7-12 м/с.

Источник фото: Униан

В понедельник, 8 января в Киеве на дорогах прогнозируют гололедицу. Как сообщает КГГА по сообщению Укргидрометцентра, ожидается ветер 7-12 м/с. Температура в городе в течение суток 11-13° мороза.

По данным синоптиков, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Департамент муниципальной безопасности напоминает основные рекомендации во время значительного понижения температуры воздуха:

одевайтесь многослойно. Лучше надевать на себя несколько легких кофт вместо одной теплой. Это должно предупредить потливость, которая на морозе опасна;

Защищайте открытые участки кожи. Не забывайте надевать перчатки, шапку, шарф, приподнимайте воротник;

обувь следует обувать только сухую, а также следует помнить, что она не должна сдавливать ногу;

не выходите на мороз голодными. Обязательно хорошо поешьте, желательно что-нибудь высококалорийное. Замерзли – тоже съешьте что-нибудь.

заходите каждый час или пол часа в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице;

двигайтесь на холоде, это усиливает кровообращение и способствует согреванию тела;

подслащенный горячий чай или кофе позволят отогреться;

категорически нельзя прикасаться к металлу ни голыми руками, ни языком;

нельзя употреблять алкогольные напитки – алкоголь приводит к более быстрым потерям тепла;

ни в коем случае нельзя растирать пораженное место или согревать пораженные ткани тела горячей водой или возле горячих радиаторов.

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