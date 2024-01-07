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В Україні створять Єдиний реєстр банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, - проект Плану Ukraine Facility

Проект Плану Уряду Ukraine Facility для отримання пакету підтримки від Євросоюзу на 50 млрд євро передбачає створення Єдиного реєстру банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Засуджений стверджував, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, йому не повернули авто, - що вирішив Верховний Суд

Сторона захисту стверджувала, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, що передбачали повернення обвинуваченому автомобіля, який використовувався у злочинній діяльності, судом було застосовано до нього спеціальну конфіскацію.

Законопроект про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру готується до ухвалення в цілому

Верховна Рада незабаром розгляне у другому читанні законопроект, за яким персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і там збиратися в єдине досьє на особу.

Створення нового Адмінсуду для спорів з НАБУ, НАЗК та Нацбанком, - кінцеві терміни документів з МВФ розійшлися з Планом Уряду для отримання коштів від ЄС

З невідомих причин у Плані Ukraine Facility для отримання від ЄС 50 млрд євро терміни створення нового Адмінсуду на цілий рік розходяться з термінами, вказаними у документах, які погодив для України МВФ.

Відповідальність за помилкове зазначення платником податків неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів пропонують скасувати

Також пропонується скасувати обмеження для платників мінімального податкового зобов’язання щодо строку для звернення про проведення звірки даних, який наразі становить лише 30 днів з дня вручення ППР.

  1. В Україні

У Києві 8 січня прогнозують до 13 градусів морозу, на дорогах очікують ожеледицю

19:54, 7 січня 2024
Також очікується вітер 7-12 м/с.
У Києві 8 січня прогнозують до 13 градусів морозу, на дорогах очікують ожеледицю
Джерело фото: Уніан
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У понеділок, 8 січня у Києві на дорогах прогнозують ожеледицю. Як повідомляє КМДА за повідомленням Укргідрометцентру, очікується вітер 7-12 м/с. Температура у місті протягом доби 11-13° морозу.

За даними синоптиків, погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Департамент муніципальної безпеки нагадує основні рекомендації під час значного зниження температури повітря:

  • одягайтесь багатошарово. Краще надягати на себе кілька легких кофт замість однієї теплої. Це має попередити пітливість, яка на морозі є небезпечною;
  • захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте надягати рукавички, шапку, шарф, піднімайте комір;
  • взуття слід взувати лише сухе, а також варто пам’ятати, що воно не має здавлювати ногу;
  • не виходьте на мороз голодними. Обов'язково добре поїжте, бажано щось висококалорійне. Замерзли – також з’їжте що-небудь.
  • заходьте щогодини чи пів години в тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці;
  • рухайтесь на холоді, це посилює кровообіг і сприяє зігріванню тіла;
  • підсолоджений гарячий чай або кава дадуть змогу відігрітися;
  • категорично не можна торкатися металу ні голими руками, ні язиком;
  • не можна вживати алкогольні напої – алкоголь призводить до швидших втрат тепла;
  • у жодному разі не можна розтирати уражене місце чи зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою або біля гарячих радіаторів.

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