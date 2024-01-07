У Києві 8 січня прогнозують до 13 градусів морозу, на дорогах очікують ожеледицю

Також очікується вітер 7-12 м/с.

Джерело фото: Уніан

У понеділок, 8 січня у Києві на дорогах прогнозують ожеледицю. Як повідомляє КМДА за повідомленням Укргідрометцентру, очікується вітер 7-12 м/с. Температура у місті протягом доби 11-13° морозу.

За даними синоптиків, погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Департамент муніципальної безпеки нагадує основні рекомендації під час значного зниження температури повітря:

одягайтесь багатошарово. Краще надягати на себе кілька легких кофт замість однієї теплої. Це має попередити пітливість, яка на морозі є небезпечною;

захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте надягати рукавички, шапку, шарф, піднімайте комір;

взуття слід взувати лише сухе, а також варто пам’ятати, що воно не має здавлювати ногу;

не виходьте на мороз голодними. Обов'язково добре поїжте, бажано щось висококалорійне. Замерзли – також з’їжте що-небудь.

заходьте щогодини чи пів години в тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці;

рухайтесь на холоді, це посилює кровообіг і сприяє зігріванню тіла;

підсолоджений гарячий чай або кава дадуть змогу відігрітися;

категорично не можна торкатися металу ні голими руками, ні язиком;

не можна вживати алкогольні напої – алкоголь призводить до швидших втрат тепла;

у жодному разі не можна розтирати уражене місце чи зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою або біля гарячих радіаторів.

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