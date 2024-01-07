Інформація про розмір нарахованої компенсації міститься в Єдиному державному реєстрі одержувачів житлових субсидій.

Фото: 24tv.ua

Українці, які раніше не отримували субсидію і подали заявку на ї отримання, можуть самостійно перевірити, чи нарахували допомогу.

Інформація про розмір нарахованої компенсації міститься в Єдиному державному реєстрі одержувачів житлових субсидій.

Якщо особі відмовили в наданні субсидії, це можна дізнатися на офіційному веб-порталі ПФУ. В особистому кабінеті електронних послуг потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису або через Дію.

Після цього у меню зліва оберіть рубрику Мої повідомлення.

Саме там буде ухвалене рішення про надання або ж відмову у житловій субсидії. Рішення буде назначене продовж 10 днів. Родині не потрібно при цьому нести у державні органи додаткові документи.

Раніше Пенсійний фонд України нагадав громадянам перелік документів, які потрібно подати для отримання субсидії.

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