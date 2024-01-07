Миттєве покарання за порушення ПДР: у Києві оштрафували водія Lexus, відео

На водія автомобіля Lexus поліцейські склали адміністративні матеріали.

У Печерському районі столиці водій Lexus вирішив порушити правила дорожнього руху і одразу був покараний за це.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці виявили автомобіль Lexus, керманич якого здійснив рух ліворуч зі смуги, яка дозволяє рух лише прямо.

«Охоронці порядку одразу наздогнали й зупинили цей транспортний засіб. Інспектори склали на водія відповідні адміністративні матеріали й провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення таких порушень у майбутньому», - сказано у повідомленні.

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