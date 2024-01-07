Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Какие проблемы в деятельности НАБУ выявили иностранные эксперты: недостатки в управлении, чрезмерная бюрократия и отчетность, избирательность при расследовании преступлений

Иностранные аудиторы считают, что пришло время реформирования НАБУ, иначе Бюро может ожидать «стагнация» и «падение морального духа».

Верховный Суд указал, когда положения кредитного договора об обязанности заемщика ежемесячно платить за обслуживание кредита ничтожны

Верховный Суд отметил, что условия договора о потребительском кредите, ограничивающие права потребителя по сравнению с правами, установленными законом о потребительском кредитовании, ничтожны.

Суд отменил решение об отказе в пересечении границы водителю, везшему гуманитарную помощь

Суд указал, что деятельность Госпогранслужбы должна характеризоваться последовательностью и предсказуемостью, что в частности следует из принципа надлежащего управления.

На уровне Конституции и закона не предусмотрена возможность Нацбанка регулировать требования по форме отказа от договора банковского вклада, - Верховный Суд

Гражданка решила расторгнуть депозитные договоры с банком, требовала выдать причитающиеся ей средства и начисленные по ним проценты.

В Украине создадут Единый реестр банковских счетов физических и юридических лиц, - проект Плана Ukraine Facility

Проект Плана Правительства Ukraine Facility для получения пакета поддержки от Евросоюза на 50 млрд евро предполагает создание Единого реестра банковских счетов физических и юридических лиц.

  1. Видео
  2. / В Украине

Мгновенное наказание за нарушение ПДД: в Киеве оштрафовали водителя Lexus, видео

20:32, 7 января 2024
На водителя автомобиля Lexus полицейские составили административные материалы.
Мгновенное наказание за нарушение ПДД: в Киеве оштрафовали водителя Lexus, видео
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В Печерском районе столицы водитель Lexus решил нарушить правила дорожного движения и был наказан за это.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители обнаружили автомобиль Lexus, водитель которого совершил движение слева с полосы, разрешающей движение только прямо.

«Стражи порядка сразу догнали и остановили это транспортное средство. Инспекторы составили на водителя соответствующие административные материалы и провели с ним профилактическую беседу по недопущению таких нарушений в будущем», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Шевель
    Ольга Шевель
    суддя Східного апеляційного господарського суду