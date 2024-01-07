Мгновенное наказание за нарушение ПДД: в Киеве оштрафовали водителя Lexus, видео

На водителя автомобиля Lexus полицейские составили административные материалы.

В Печерском районе столицы водитель Lexus решил нарушить правила дорожного движения и был наказан за это.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители обнаружили автомобиль Lexus, водитель которого совершил движение слева с полосы, разрешающей движение только прямо.

«Стражи порядка сразу догнали и остановили это транспортное средство. Инспекторы составили на водителя соответствующие административные материалы и провели с ним профилактическую беседу по недопущению таких нарушений в будущем», - говорится в сообщении.

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