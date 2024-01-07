Информация о размере начисленной компенсации содержится в Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий.

Фото: 24tv.ua

Украинцы, ранее не получавшие субсидию и подавшие заявку на ее получение, могут самостоятельно проверить, начислили ли помощь.

Информация о размере начисленной компенсации содержится в Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий.

Если лицу отказали в предоставлении субсидии, это можно узнать на официальном веб-портале ПФУ. В личном кабинете электронных услуг необходимо авторизироваться с помощью электронной подписи или через Дію.

После этого в меню слева выберите раздел Мои сообщения.

Именно там будет принято решение о предоставлении или отказе в жилищной субсидии. Решение будет назначено в течение 10 дней. Семье не нужно при этом нести в государственные органы дополнительные документы.

Ранее Пенсионный фонд Украины напомнил гражданам перечень документов, которые необходимо предоставить для получения субсидии.

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