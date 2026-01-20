Удосконалення правосуддя, підзвітності та захисту прав людини — судді КСУ Віктор Городовенко та Галина Юровська виступили на онлайн-лекції

Судді КСУ відзначили успішну і тривалу співпрацю Конституційного Суду України з Радою Європи та висловили вдячність за безперервну і послідовну підтримку, яка набула особливого значення сьогодні – у надскладний для України та українців час.

Фото: КСУ

Судді Конституційного Суду України Віктор Городовенко та Галина Юровська виступили під час онлайн-лекції: «Удосконалення правосуддя, підзвітності та захисту прав людини в Україні: робота Директорату з прав людини Ради Європи».

Рада Європи впродовж трьох чвертей століття є потужною ключовою міжнародною організацією, основні цінності якої покладено і в основу конституційного ладу України: правдива демократія, повага до людських прав, верховенство права. На цьому наголосили судді Конституційного Суду України Віктор Городовенко та Галина Юровська під час лекції, основною доповідачкою якої виступила директорка з прав людини Генерального директорату з прав людини та верховенства права (DGI) Клер Овей. Судді КСУ відзначили успішну і тривалу співпрацю Конституційного Суду України з Радою Європи та висловили вдячність за безперервну і послідовну підтримку, яка набула особливого значення сьогодні – у надскладний для України та українців час.

Участь у заході взяли представники Національної школи суддів України, судді, прокурори, адвокати, науковці, аспіранти, викладачі, студенти закладів вищої освіти, слухачі Малої академії наук України.

Під час лекції Клер Овей зосередила увагу на діяльності Ради Європи, до якої Україна приєдналася 30 років тому. Вона зазначила, що діяльність Ради Європи базується на стратегічному трикутнику (стандарти – моніторинг – технічна підтримка), практичну реалізацію якого забезпечує Генеральний директорат з прав людини та верховенства права через свої спеціалізовані департаменти та проєктні офіси.

Окрему увагу було зосереджено на ключових досягненнях України за 30 років членства в Раді Європи. Промовиця зазначила, що за цей період Україна виконала рішення у 1518 справах, із яких 145 є провідними. Серед здобутків – конституційні та законодавчі реформи для забезпечення незалежності судової влади, приведення системи судової дисципліни та кар’єри у відповідність до стандартів Ради Європи (справа „Олександр Волков проти України“), посилення гарантій прав людини. Також було реформовано кримінальне процесуальне законодавство, створено систему безоплатної правової допомоги та обліку ув’язнених, запроваджено механізм перегляду довічних узв’язнень тощо.

Спікерка також підкреслила важливу роль Конституційного Суду України у цьому процесі, наголосивши на його значній роботі щодо популяризації знань про конвенційну систему (стандартів Європейської конвенції з прав людини) серед суддівської спільноти і громадян, зниження навантаження на ЄСПЛ. У цьому контексті навела приклади рішень, якими КСУ визнав неконституційними окремі законодавчі норми. Зокрема, щодо скасування автоматичного продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та запровадження механізму перегляду довічного ув’язнення.

Промовиця зазначила, що ефективність виконання рішень ЄСПЛ безпосередньо залежить від наявності дієвих національних механізмів, надійної інституційної бази та злагодженої взаємодії всіх гілок влади, які забезпечують дотримання стандартів у сфері прав людини.

Також було наголошено, що всі проєкти співпраці реалізують у межах Плану дій Ради Європи для України „Стійкість, відновлення та реконструкція“ (2023–2026).

Клер Овей відзначила, що зміцнення конституційної юстиції є ключовим напрямком підтримки верховенства права в Україні з боку Ради Європи. Ця підтримка зосереджена на зміцненні спроможності Конституційного Суду України послідовно застосовувати європейські стандарти прав людини, спираючись на практику та методологію ЄСПЛ та, у відповідних випадках, Суду Європейського Союзу. Окремо вона наголосила на встановленні інституційного партнерства між конституційними судами України і Латвії, що дозволило налагодити прямий обмін досвідом та постійний судовий діалог. Крім того, Рада Європи підтримує судову доброчесність, зокрема шляхом надання допомоги у розробці, ухваленні та практичному впровадженні Правил професійної етики судді КСУ.

Вона також підкреслила, що триває робота з підвищення прозорості та доступу до конституційного правосуддя, зокрема задля кращого розуміння механізму конституційної скарги вразливими групами населення. Важливим аспектом є впровадження інструментів моніторингу виконання рішень КСУ. Особлива увага приділяється практичному застосуванню етичних стандартів, наданню рекомендацій щодо запобігання конфлікту інтересів та забезпеченню гарантій доброчесності. Цей проєкт, зазначила промовиця, спрямований на підтримку КСУ в удосконаленні його роботи, комунікації та взаємодії з громадськістю.

Спікерка також наголосила, що Рада Європи підтримує програму реформування правосуддя в Україні через низку проєктів у судовій, кримінальній та правоохоронній сферах. Вона підкреслила, що Організація залишається стратегічним і надійним партнером України у створенні та зміцненні національних систем захисту і підтримки осіб, які постраждали від війни.

