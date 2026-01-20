Совершенствование правосудия, подотчетности и защиты прав человека — судьи КСУ Виктор Городовенко и Галина Юровская выступили на онлайн-лекции

Судьи КСУ отметили успешное и длительное сотрудничество Конституционного Суда Украины с Советом Европы и выразили благодарность за непрерывную и последовательную поддержку, которая приобрела особое значение сегодня — в чрезвычайно сложное для Украины и украинцев время.

Судьи Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко и Галина Юровская выступили во время онлайн-лекции: «Совершенствование правосудия, подотчетности и защиты прав человека в Украине: работа Директората по правам человека Совета Европы».

Совет Европы на протяжении трех четвертей столетия является мощной ключевой международной организацией, основные ценности которой положены и в основу конституционного строя Украины: подлинная демократия, уважение прав человека, верховенство права. На этом акцентировали внимание судьи Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко и Галина Юровская во время лекции, основным докладчиком которой выступила директор по правам человека Генерального директората по правам человека и верховенству права (DGI) Клер Овей. Судьи КСУ отметили успешное и длительное сотрудничество Конституционного Суда Украины с Советом Европы и выразили благодарность за непрерывную и последовательную поддержку, которая приобрела особое значение сегодня — в чрезвычайно сложное для Украины и украинцев время.

В мероприятии приняли участие представители Национальной школы судей Украины, судьи, прокуроры, адвокаты, ученые, аспиранты, преподаватели, студенты учреждений высшего образования, слушатели Малой академии наук Украины.

Во время лекции Клер Овей сосредоточила внимание на деятельности Совета Европы, к которому Украина присоединилась 30 лет назад. Она отметила, что деятельность Совета Европы основывается на стратегическом треугольнике (стандарты — мониторинг — техническая поддержка), практическую реализацию которого обеспечивает Генеральный директорат по правам человека и верховенству права через свои специализированные департаменты и проектные офисы.

Отдельное внимание было уделено ключевым достижениям Украины за 30 лет членства в Совете Европы. Докладчица отметила, что за этот период Украина выполнила решения по 1518 делам, из которых 145 являются ведущими. Среди достижений — конституционные и законодательные реформы для обеспечения независимости судебной власти, приведение системы судебной дисциплины и карьеры в соответствие со стандартами Совета Европы (дело «Александр Волков против Украины»), усиление гарантий прав человека. Также было реформировано уголовно-процессуальное законодательство, создана система бесплатной правовой помощи и учета заключенных, внедрен механизм пересмотра пожизненных приговоров и т. д.

Докладчица также подчеркнула важную роль Конституционного Суда Украины в этом процессе, отметив его значительную работу по популяризации знаний о конвенционной системе (стандартах Европейской конвенции по правам человека) среди судейского сообщества и граждан, снижению нагрузки на ЕСПЧ. В этом контексте она привела примеры решений, которыми КСУ признал неконституционными отдельные законодательные нормы. В частности, относительно отмены автоматического продления меры пресечения в виде содержания под стражей и внедрения механизма пересмотра пожизненного лишения свободы.

Докладчица отметила, что эффективность выполнения решений ЕСПЧ напрямую зависит от наличия действенных национальных механизмов, надежной институциональной базы и слаженного взаимодействия всех ветвей власти, обеспечивающих соблюдение стандартов в сфере прав человека.

Также было подчеркнуто, что все проекты сотрудничества реализуются в рамках Плана действий Совета Европы для Украины «Устойчивость, восстановление и реконструкция» (2023–2026).

Клер Овей отметила, что укрепление конституционной юстиции является ключевым направлением поддержки верховенства права в Украине со стороны Совета Европы. Эта поддержка сосредоточена на усилении способности Конституционного Суда Украины последовательно применять европейские стандарты прав человека, опираясь на практику и методологию ЕСПЧ и, в соответствующих случаях, Суда Европейского Союза. Отдельно она подчеркнула установление институционального партнерства между конституционными судами Украины и Латвии, что позволило наладить прямой обмен опытом и постоянный судебный диалог. Кроме того, Совет Европы поддерживает судебную добропорядочность, в частности путем оказания помощи в разработке, принятии и практическом внедрении Правил профессиональной этики судьи КСУ.

Она также подчеркнула, что продолжается работа по повышению прозрачности и доступа к конституционному правосудию, в частности для лучшего понимания механизма конституционной жалобы уязвимыми группами населения. Важным аспектом является внедрение инструментов мониторинга исполнения решений КСУ. Особое внимание уделяется практическому применению этических стандартов, предоставлению рекомендаций по предотвращению конфликта интересов и обеспечению гарантий добропорядочности. Этот проект, отметила докладчица, направлен на поддержку КСУ в совершенствовании его работы, коммуникации и взаимодействия с общественностью.

Докладчица также отметила, что Совет Европы поддерживает программу реформирования правосудия в Украине через ряд проектов в судебной, уголовной и правоохранительной сферах. Она подчеркнула, что Организация остается стратегическим и надежным партнером Украины в создании и укреплении национальных систем защиты и поддержки лиц, пострадавших от войны.

