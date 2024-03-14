Еврокомиссия предложит передать Украине до 20 млрд евро доходов от замороженных активов рф

Еврокомиссия планирует предложить юридически обоснованное предложение государствам-членам ЕС по передаче замороженных российских активов в поддержку Украины.

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Европейская комиссия готовится предложить конфискацию миллиардов евро прибыли, полученной от замороженных в Европе суверенных активов россии, на поддержку Украины. Об этом сообщили высокопоставленные чиновники ЕС на условиях анонимности, сообщает The Guardian.

Чиновники Еврокомиссии планируют предложить юридически обоснованное предложение государствам-членам ЕС, возможно, даже до саммита лидеров Евросоюза, который состоится в следующий четверг в Брюсселе.

Неизвестный высокопоставленный чиновник ЕС заявил изданию, что замороженные российские активы в Европе могут принести от 15 до 20 миллиардов евро прибыли после уплаты налогов до конца 2027 года, в зависимости от глобальных процентных ставок.

Отмечается, что хотя чиновники надеются на согласование конфискации прибыли, некоторые государства пока не соглашаются, как использовать эти средства. Часть стран выступает против финансирования украинской армии, предпочитая направить деньги на реконструкцию и гуманитарные мероприятия.

Источники также сообщили, что Европейская комиссия пока не предлагает вариантов использования этих средств.

"Это означает, что они могут согласиться в принципе на использование поступлений от прибыли, но затем провести дальнейшую дискуссию о том, куда эти деньги могут быть направлены в соответствии с конституцией каждой страны-члена", - сказал собеседник издания.

По словам источника, процесс набирает обороты, и в ЕС надеются, что после принятия первоначального решения дело будет двигаться с мертвой точки.

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