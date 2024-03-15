Работали без лицензии и не платили налоги: в Одессе женщина организовала сеть подпольных казино, фото

Одесситка арендовала помещение на первых этажах жилых домов, обустраивала их для игры и устанавливала компьютеры с соответствующим программным обеспечением.

В Одессе разоблачили два игровых заведения, которые работали без лицензии и не имели юридического оформления. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как сообщается, организовала игорный бизнес одесситка. К работе она привлекла трех знакомых, выполнявших роль администраторов заведений. Женщина арендовала ряд помещений в Одессе, обустроила их и установила компьютеры с соответствующим программным обеспечением.

Она координировала действия подчиненных, собирала вырученные за азартные игры деньги и обеспечивала финансирование преступной деятельности группы.

Попасть в подпольное «интернет-казино» игроки могли исключительно по телефонному звонку с разрешения администратора. Придя в заранее оговоренный день, посетители платили администратору денежные средства, после чего им выдавали пароль для игры.

Во время обысков изъято более 70 единиц компьютерной техники – ноутбуки, мониторы, системные блоки, серверы, мобильные телефоны, черновые записи, наличные деньги и банковские карты. Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 3 млн гривен.

Организатору незаконного бизнеса и еще троим людям сообщили о подозрениях.

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