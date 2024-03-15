Работали без лицензии и не платили налоги: в Одессе женщина организовала сеть подпольных казино, фото

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Высший совет правосудия не может перебирать на себя полномочия по установлению оснований ограничения доступа к Реестру судебных решений вместо законодателя – БП ВС

Высший совет правосудия не может перебирать на себя полномочия по установлению отдельных оснований, которые законодательно не предусмотрены, для ограничения доступа к Реестру судебных решений даже тогда, когда целью установления такого основания является невозможность получения посторонними лицами информации о досудебном расследовании.

«Или – или»: соответствует ли процессуальному закону формулировка просительной части иска с указанием альтернатив возможных способов защиты нарушенного права – позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда подчеркнула, что содержание исковых требований – это максимально четко и понятно сформированные определения способа защиты нарушенного права, свободы или интереса в просительной части иска.

Большая Палата Верховного Суда рассмотрела вопрос невозможности уплаты судебного сбора стороной истца, на которого наложены санкции

Общество не могло осуществить перевод средств по уплате судебного сбора как самостоятельно, так и через лицо, действующее от его имени из-за наложенных санкций – что решила Большая Палата Верховного Суда.

Как изменится отсрочка от мобилизации по уходу и что будет с бронированием военнообязанных – ответы во время прямого эфира на Право ТВ

14 марта в 19:00 приглашаем присоединиться к прямой трансляции на Право ТВ по теме «Рассмотрение поправок законопроекта об усилении мобилизации. Как изменится право на отсрочку? Что будет с сиделками и держателями? Как приготовиться к новой модели бронирования?».

Большая Палата Верховного Суда вынесла решение по делу судьи против ВККС, установив, что не является вмешательством в дискреционные полномочия Комиссии

Судья обратилась с иском к ВККС, которая отказалась допустить ее к собеседованию в рамках квалифоценивания в связи с наложением дисциплинарного взыскания: что решила Большая Палата Верховного Суда.

  1. В Украине

Работали без лицензии и не платили налоги: в Одессе женщина организовала сеть подпольных казино, фото

07:37, 15 марта 2024
Одесситка арендовала помещение на первых этажах жилых домов, обустраивала их для игры и устанавливала компьютеры с соответствующим программным обеспечением.
Работали без лицензии и не платили налоги: в Одессе женщина организовала сеть подпольных казино, фото
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В Одессе разоблачили два игровых заведения, которые работали без лицензии и не имели юридического оформления. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как сообщается, организовала игорный бизнес одесситка. К работе она привлекла трех знакомых, выполнявших роль администраторов заведений. Женщина арендовала ряд помещений в Одессе, обустроила их и установила компьютеры с соответствующим программным обеспечением.

Она координировала действия подчиненных, собирала вырученные за азартные игры деньги и обеспечивала финансирование преступной деятельности группы.

Попасть в подпольное «интернет-казино» игроки могли исключительно по телефонному звонку с разрешения администратора. Придя в заранее оговоренный день, посетители платили администратору денежные средства, после чего им выдавали пароль для игры.

Во время обысков изъято более 70 единиц компьютерной техники – ноутбуки, мониторы, системные блоки, серверы, мобильные телефоны, черновые записи, наличные деньги и банковские карты. Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 3 млн гривен.

Организатору незаконного бизнеса и еще троим людям сообщили о подозрениях.

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