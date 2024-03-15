Какие документы должны иметь при себе военнообязанные: ответили в ТЦК

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Высший совет правосудия не может перебирать на себя полномочия по установлению оснований ограничения доступа к Реестру судебных решений вместо законодателя – БП ВС

Высший совет правосудия не может перебирать на себя полномочия по установлению отдельных оснований, которые законодательно не предусмотрены, для ограничения доступа к Реестру судебных решений даже тогда, когда целью установления такого основания является невозможность получения посторонними лицами информации о досудебном расследовании.

«Или – или»: соответствует ли процессуальному закону формулировка просительной части иска с указанием альтернатив возможных способов защиты нарушенного права – позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда подчеркнула, что содержание исковых требований – это максимально четко и понятно сформированные определения способа защиты нарушенного права, свободы или интереса в просительной части иска.

Большая Палата Верховного Суда рассмотрела вопрос невозможности уплаты судебного сбора стороной истца, на которого наложены санкции

Общество не могло осуществить перевод средств по уплате судебного сбора как самостоятельно, так и через лицо, действующее от его имени из-за наложенных санкций – что решила Большая Палата Верховного Суда.

Как изменится отсрочка от мобилизации по уходу и что будет с бронированием военнообязанных – ответы во время прямого эфира на Право ТВ

14 марта в 19:00 приглашаем присоединиться к прямой трансляции на Право ТВ по теме «Рассмотрение поправок законопроекта об усилении мобилизации. Как изменится право на отсрочку? Что будет с сиделками и держателями? Как приготовиться к новой модели бронирования?».

Большая Палата Верховного Суда вынесла решение по делу судьи против ВККС, установив, что не является вмешательством в дискреционные полномочия Комиссии

Судья обратилась с иском к ВККС, которая отказалась допустить ее к собеседованию в рамках квалифоценивания в связи с наложением дисциплинарного взыскания: что решила Большая Палата Верховного Суда.

  1. В Украине

Какие документы должны иметь при себе военнообязанные: ответили в ТЦК

07:19, 15 марта 2024
Мужчины от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ.
Какие документы должны иметь при себе военнообязанные: ответили в ТЦК
Фото: pravda.com.ua
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Руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Тищенко разъяснил, нужно ли мужчинам призывного возраста носить с собой документы. Об этом он рассказал в интервью изданию Leopolis.news.

Он отметил, что мужчины от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ. Если это призывник, то он должен носить с собой удостоверение о пребывании на военном учете, то есть удостоверение о приписке к призывному участку.

Для военнообязанных обязательно брать с собой всюду военный билет или временное удостоверение.

В то же время все украинцы независимо от возраста и пола в условиях военного положения должны иметь документы, идентифицирующие личность. Это может быть либо обычный паспорт, либо заграничный, студенческий билет, водительские права и т.д.

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