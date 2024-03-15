Какие документы должны иметь при себе военнообязанные: ответили в ТЦК

Мужчины от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ.

Фото: pravda.com.ua

Руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Тищенко разъяснил, нужно ли мужчинам призывного возраста носить с собой документы. Об этом он рассказал в интервью изданию Leopolis.news.

Он отметил, что мужчины от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ. Если это призывник, то он должен носить с собой удостоверение о пребывании на военном учете, то есть удостоверение о приписке к призывному участку.

Для военнообязанных обязательно брать с собой всюду военный билет или временное удостоверение.

В то же время все украинцы независимо от возраста и пола в условиях военного положения должны иметь документы, идентифицирующие личность. Это может быть либо обычный паспорт, либо заграничный, студенческий билет, водительские права и т.д.

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