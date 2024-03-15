Які документи повинні мати при собі військовозобов’язані: відповіли в ТЦК

Чоловіки від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ.

Фото: pravda.com.ua

Керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олександр Тіщенко роз’яснив, чи потрібно чоловікам призовного віку в цей час носити з собою документи. Про це він розповів у інтерв’ю виданню «Leopolis.news».

Він зазначив, що чоловіки від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ. Якщо це призовник, то він має носити із собою посвідчення про перебування на військовому обліку, тобто посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Для військовозобов'язаних обов'язково брати із собою усюди військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Водночас всі українці незалежно від віку та статі в умовах воєнного стану повинні мати документи, які ідентифікують особу. Це може бути або звичайний паспорт, або закордонний, студентський квиток, водійські права тощо.

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