Працювали без ліцензії та не платили податки: в Одесі жінка організувала мережу підпільних казино, фото

Одеситка орендувала приміщення на перших поверхах житлових будинків, облаштовувала їх для гри та встановлювала комп’ютери з відповідним програмним забезпеченням.

Фото: Одеська обласна прокуратура

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В Одесі викрили два ігрових заклади, які працювали без ліцензії та не мали юридичного оформлення. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Як повідмляється, організувала гральний бізнес одеситка. До роботи вона долучила трьох знайомих, які виконували роль адміністраторів закладів. Жінка орендувала низку приміщень в Одесі, облаштувала їх і встановила комп’ютери з відповідним програмним забезпеченням.

Вона координувала дії підлеглих, збирала виручені за азартні ігри гроші та забезпечувала фінансування злочинної діяльності групи.

Потрапити до підпільних «інтернет-казино» гравці могли виключно по телефонному дзвінку з дозволу адміністратора. Прийшовши у заздалегідь обумовлений день, відвідувачі сплачували адміністратору грошові кошти, після чого їм видавали пароль для гри.

Під час обшуків вилучено понад 70 одиниць комп’ютерної техніки – ноутбуки, монітори, системні блоки, сервери, мобільні телефони, чорнові записи, готівку та банківські картки. Орієнтовна вартість вилученого сягає понад 3 млн гривень.

Організатору незаконного бізнесу та ще трьом людям повідомили про підозри.

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