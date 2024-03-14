Єврокомісія запропонує передати Україні до 20 млрд євро прибутків від заморожених активів рф

Єврокомісія планує запропонувати юридично обґрунтовану пропозицію державам-членам ЄС щодо передачі заморожених російських активів на підтримку України.

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Європейська комісія готується запропонувати конфіскацію мільярдів євро прибутку, отриманого від заморожених в Європі суверенних активів росії, на підтримку України. Про це повідомили високопосадовці ЄС за умови анонімності, повідомляє The Guardian.

Посадовці Єврокомісії планують запропонувати юридично обґрунтовану пропозицію державам-членам ЄС, можливо, навіть до саміту лідерів Євросоюзу, який відбудеться наступного четверга в Брюсселі.

Невідомий високопосадовець ЄС заявив виданню, що заморожені російські активи в Європі можуть принести від 15 до 20 мільярдів євро прибутку після сплати податків до кінця 2027 року, в залежності від глобальних процентних ставок.

Зазначається, що хоча посадовці сподіваються на узгодження конфіскації прибутку, деякі держави поки що не погоджуються, як використовувати ці кошти. Частина країн виступає проти фінансування української армії, вважаючи за краще спрямувати гроші на реконструкцію та гуманітарні заходи.

Джерела також повідомили, що Європейська комісія наразі не пропонує варіантів використання цих коштів.

«Це означає, що вони можуть погодитися в принципі на використання надходжень від прибутку, але потім провести подальшу дискусію про те, куди ці гроші можуть бути спрямовані відповідно до конституції кожної країни-члена», - сказав співрозмовник видання.

За словами джерела, процес набирає обертів, і в ЄС сподіваються, що після ухвалення початкового рішення справа рухатиметься з мертвої точки.

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