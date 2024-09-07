Украина призвала кинофестиваль в Торонто отменить показ фильма о военных рф

Безответственно разрешать использовать Международный кинофестиваль в Торонто для распространения российской пропаганды, отмечает Олег Николенко.

Источник фото: Liisa Ladouceur

Генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко заявил о попытке использовать Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) для «отбеливания преступлений российских солдат в Украине». Об этом он сообщил 6 сентября, комментируя презентацию на фестивале документального фильма Russians at War (Россияне на войне), снятого бывшей режиссеркой-документалисткой Russia Today Анастасией Трофимовой.

Как пояснил Николенко, режиссерка «намеренно искажает реалии войны россии против Украины».

«Демонстрация российских солдат как только «пешек», а вторжение россии в Украину как «подлую игру» добавляет правдоподобия российским пропагандистским нарративам, которые уменьшают тяжесть и страдания, вызванные военными действиями россии. Существуют тысячи задокументированных случаев изнасилования, пыток, убийств и дегуманизации украинцев российскими военными. Тем, кто присоединяется к российской армии, предлагают большую денежную компенсацию или снятие судимости, и они принимают это решение, полностью осознавая свои действия в Украине», – заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что Трофимова не получила разрешения от украинских властей на въезд на временно оккупированные территории, поэтому незаконно пересекла границу Украины. Он назвал наивным считать то, что ее поездке не способствовали российская армия или правительство.

Николенко также подчеркнул, что демонстрация фильма вызывает протест у конгресса украинской диаспоры Ukrainian Canadian Congress (UCC), который требует «объяснения того, почему деньги канадских налогоплательщиков используются для финансирования российской пропаганды, в борьбу с которой Канада инвестирует огромные ресурсы».

«Мы считаем, что показ фильма «Россияне на войне» российской режиссерки Анастасии Трофимовой недопустим. Безответственно позволять использовать Международный кинофестиваль в Торонто, одну из самых авторитетных киноплощадок в мире, для распространения российской пропаганды. Мы призываем фестиваль отменить показ этого фильма», – написал Николенко в заключение.

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