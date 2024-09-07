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Владимир Зеленский планирует сначала найти ключ хотя бы к одной стране в вопросе дальнобойных ударов по рф

16:50, 7 сентября 2024
Президент считает, что важно найти ключ к хотя бы одной стране и тогда другие могут подтянуться.
Владимир Зеленский планирует сначала найти ключ хотя бы к одной стране в вопросе дальнобойных ударов по рф
Источник фото: president.gov.ua
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Как сообщил Президент Владимир Зеленский во время телемарафона, в вопросе разрешения бить дальнобойным оружием партнеров по военным целям в рф консенсуса пока нет, но важно найти подход хотя бы к одному из государств.

По словам главы государства, по этому поводу он встречался с главой Пентагона Ллойдом Остином, министром обороны Германии Борисом Писториусом и канцлером ФРГ Олафом Шольцом. Также был разговор по этому поводу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и встреча с Джордей Мэлони. Далее должна пройти встреча с президентом США Джо Байденом.

«Пока нет консенсуса. Но в таких решениях, я помню, я работал над использованием соответствующего оружия по территории временно оккупированного Крыма – тогда тоже не было консенсуса. Но важно найти ключ к хотя бы одной стране. И тогда другие могут подтянуться, рассчитываем на это», – отметил Владимир Зеленский.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украина достигла «много чего» во время Курской операции и имеет право на самооборону, в том числе с помощью ракет большой дальности, которые могут достигать военных целей на территории рф.

Накануне в СМИ появилась информация, что США близки к соглашению о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые могли бы достигнуть глубины рф. возникающих перед любой поставкой.

Как ранее заявил Владимир Зеленский, если бы партнеры сняли все ограничения по дальнобойности, то Украина не нуждалась бы в физическом заходе, в частности, на Курщину ради защиты украинских граждан в пограничье и уничтожения российского потенциала агрессии.

По словам Президента, ситуация на Донетчине такова, что дальнейшее промедление партнеров с дальнобойностью де-факто становится едва ли не самой весомой опорой российского наступательного потенциала.

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