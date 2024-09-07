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Володимир Зеленський планує спочатку знайти ключ хоча б до однієї країни в питанні далекобійних ударів по рф

16:50, 7 вересня 2024
Президент вважає, що важливо знайти ключ до хоча б однієї країни і тоді інші можуть підтягнутися.
Володимир Зеленський планує спочатку знайти ключ хоча б до однієї країни в питанні далекобійних ударів по рф
Джерело фото: president.gov.ua
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Як повідомив Президент Володимир Зеленський під час телемарафону, у питанні дозволу бити далекобійною зброєю партнерів по військових цілях у рф консенсусу поки що немає, але важливо знайти підхід хоча б до однієї з держав.

За словами Глави держави, з цього приводу він зустрічався з главою Пентагону Ллойдом Остіном, міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом і канцлером ФРН Олафом Шольцом. Також була розмова щодо цього з президентом Франції Емманюелем Макроном і зустріч із Джордею Мелоні. Далі має пройти зустріч із президентом США Джо Байденом.

«Поки що немає консенсусу. Але в таких рішеннях, я пам’ятаю, я працював над використанням відповідної зброї по території тимчасово окупованого Криму – тоді також не було консенсусу. Але важливо знайти ключ до хоча б однієї країни. І тоді інші можуть підтягнутись, розраховуємо на це», - зазначив Володимир Зеленський.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив, що Україна досягла «багато чого» під час Курської операції та має право на самооборону, в тому числі за допомогою ракет великої дальності, які можуть досягати військових цілей на території рф.

Напередодні у ЗМІ з’явилася інформація, що США близькі до угоди про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які могли б досягти глибини рф.

Як раніше заявив Володимир Зеленський, якби партнери зняли всі обмеження щодо далекобійності, то Україна не потребувала б фізичного заходу, зокрема, на Курщину заради захисту українських громадян у прикордонні та знищення російського потенціалу агресії.

За словами Президента, ситуація на Донеччині є такою, що подальше зволікання партнерів із далекобійністю де-факто стає чи не найбільш вагомою опорою російського наступального потенціалу.

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