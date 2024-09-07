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Україна закликала кінофестиваль у Торонто скасувати показ фільму про військових рф

17:15, 7 вересня 2024
Безвідповідально дозволяти використовувати Міжнародний кінофестиваль у Торонто для поширення російської пропаганди, наголошує Олег Ніколенко.
Україна закликала кінофестиваль у Торонто скасувати показ фільму про військових рф
Джерело фото: Liisa Ladouceur
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Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко заявив про спробу використати Міжнародний кінофестиваль у Торонто (TIFF) для «відбілювання злочинів російських солдатів в Україні». Про це він повідомив 6 вересня, коментуючи презентацію на фестивалі документального фільму Russians at War («Росіяни на війні»), знятого колишньою режисеркою-документалісткою Russia Today Анастасією Трофімовою.

Як пояснює Ніколенко, режисерка «навмисно спотворює реалії війни росії проти України».

«Демонстрація російських солдатів як лише «пішаків», а вторгнення росії в Україну як «підлу гру» додає правдоподібності російським пропагандистським наративам, які применшують тяжкість і страждання, спричинені воєнними діями росії. Існують тисячі задокументованих випадків зґвалтування, тортур, вбивств і дегуманізації українців російськими військовими. Тим, хто приєднується до російської армії, пропонують велику грошову компенсацію або зняття судимості, і вони приймають це рішення, повністю усвідомлюючи свої дії в Україні», – заявив дипломат.

Він також наголосив, що Трофімова не отримала дозволу від української влади на в’їзд на тимчасово окуповані території, відтак незаконно перетнувши кордон України. Він назвав наївним вважати те, що її поїздці не сприяли російська армія чи уряд.

Ніколенко також підкреслив, що демонстрація фільму викликає протест у конгресу української діаспори Ukrainian Canadian Congress (UCC), який вимагає «пояснення того, чому гроші канадських платників податків використовуються для фінансування російської пропаганди, у боротьбу з якою Канада інвестує величезні ресурси».

«Ми вважаємо, що показ фільму «Росіяни на війні» російської режисерки Анастасії Трофімової неприпустимий. Безвідповідально дозволяти використовувати Міжнародний кінофестиваль у Торонто, один із найавторитетніших кіномайданчиків у світі, для поширення російської пропаганди. Ми закликаємо фестиваль скасувати показ цього фільму», - написав Ніколенко на закінчення.

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