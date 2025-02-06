Глава Пентагона посетит встречу «Рамштайн»

Встречи Контактной группы по Украине состоится 12 февраля в Брюсселе.

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Министр обороны США Пит Хегсет на следующей неделе отправится в Европу и примет участие во встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», которая состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника обороны и четыре источника, знакомые с планами поездки.

По данным издания, «Соединенные Штаты потенциально могут возглавлять будущие встречи в формате Ramstein».

Ранее сообщалось, что 26-е заседание Контактной группы по поддержке Украины состоится 12 февраля в Брюсселе по инициативе Великобритании.

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что следующая встреча в формате «Рамштайн» состоится в Брюсселе перед Мюнхенской конференцией.

Мы писали, что в Минобороны призвали страны «Рамштайна» инвестировать в оборонную промышленность Украины.

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