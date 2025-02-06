Глава Пентагону відвідає зустріч «Рамштайн»

Зустрічі Контактної групи щодо України відбудеться 12 лютого в Брюсселі.

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Міністр оборони США Піт Хегсет наступного тижня вирушить до Європи та візьме участь у зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яка відбудеться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Про це повідомляє Politico з посиланням на американського чиновника оборони та чотири джерела, знайомі з планами поїздки.

За даними видання, «Сполучені Штати потенційно можуть очолювати майбутні зустрічі у форматі Ramstein».

Раніше повідомлялося, що 26-те засідання Контактної групи щодо підтримки України відбудеться 12 лютого в Брюсселі за ініціативи Великої Британії.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що наступна зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться в Брюсселі перед Мюнхенською конференцією.

Ми писали, що у Міноборони закликали країни «Рамштайну» інвестувати в оборонну промисловість України.

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