В Южной Корее создали суперметалл, который выдерживает от -196 до +600 градусов

Ученые создали новый металлический сплав, способный сохранять свою прочность и гибкость в беспрецедентном диапазоне экстремальных температур.

Фото: unsplash

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В Южной Корее создан новый суперметалл, устойчивый к экстремальным температурам. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Группа учёных из Пхоханского университета науки и технологий (POSTECH) представила новый высокоэнтропийный сплав с содержанием никеля, получивший название Hyperadaptor.

Этот материал демонстрирует стабильные механические свойства в впечатляющем температурном диапазоне — от минус 196 до плюс 600 градусов Цельсия. Такая термостойкость охватывает как сверхнизкие температуры жидкого азота, так и высокие значения, характерные для работы авиационных и ракетных двигателей.

В отличие от традиционных металлических сплавов, новый HEA (High Entropy Alloy) формируется как минимум из пяти химических элементов в почти равных пропорциях. Благодаря этому он обладает повышенной конфигурационной энтропией и уникальной микроструктурой, что обеспечивает исключительную устойчивость к деформациям при температурных колебаниях.

По словам исследователей, устойчивость материала также усиливается благодаря наличию наночастиц фазы L1₂ во внутренней структуре, которые препятствуют изменению формы и сохраняют стабильность даже в самых суровых условиях.

Hyperadaptor может оказать серьёзное влияние на различные отрасли. В аэрокосмической промышленности его можно использовать для изготовления компонентов двигателей или термостойкой обшивки. В транспортном машиностроении сплав пригодится в выхлопных системах. В энергетике и трубопроводной инфраструктуре он поможет повысить надёжность и срок службы оборудования.

Профессор Хенг Соп Ким, руководитель исследовательского проекта, подчёркивает: разработка Hyperadaptor — это настоящий прорыв в материаловедении, который открывает путь к созданию нового поколения сплавов, способных выдерживать экстремальные температурные нагрузки без потери свойств.

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