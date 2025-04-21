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У Південній Кореї створили суперметал, який витримує від -196 до +600 градусів

14:27, 21 квітня 2025
Вчені створили новий металевий сплав, який може зберігати свою міцність і гнучкість у безпрецедентному діапазоні екстремальних температур.
У Південній Кореї створили суперметал, який витримує від -196 до +600 градусів
Фото: unsplash
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У Південній Кореї створили новий суперметал, стійкий до екстремальних температур. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Команда вчених із Пхоханського університету науки і технологій (POSTECH) презентувала новий високоентропійний сплав з вмістом нікелю, який отримав назву Hyperadaptor.

Цей матеріал демонструє стабільні механічні властивості у вражаючому температурному діапазоні — від мінус 196 до плюс 600 градусів Цельсія. Така термостійкість охоплює як наднизькі температури рідкого азоту, так і високі значення, типові для роботи авіаційних або ракетних двигунів.

На відміну від звичних металевих сплавів, новий HEA (High Entropy Alloy) формується з щонайменше п’яти хімічних елементів у майже рівних частках. Завдяки цьому він має підвищену конфігураційну ентропію та особливу мікроструктуру, що забезпечує його виняткову стійкість до температурних деформацій.

За словами дослідників, стійкість матеріалу також посилюється завдяки наявності наночастинок фази L1₂ у внутрішній структурі, які запобігають змінам форми та зберігають стабільність навіть у найжорсткіших умовах.

Hyperadaptor може мати значний вплив на різні галузі. В аерокосмічному секторі його можна застосовувати для виготовлення компонентів двигунів або термостійкої обшивки. У транспортному машинобудуванні сплав стане в пригоді в системах вихлопу. У сфері енергетики й трубопровідного транспорту — підвищить довговічність та надійність систем.

Професор Хенг Соп Кім, який очолює дослідницький проєкт, наголошує: розробка Hyperadaptor — це прорив у галузі матеріалознавства, що відкриває шлях до створення нового покоління сплавів, здатних витримувати екстремальні температурні навантаження без втрати властивостей.

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Південна Корея

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