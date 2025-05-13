Трамп пригрозил Ирану банкротством, если он откажется от ядерной сделки

Дональд Трамп заявил, что сведет поставки иранской нефти к нулю и доведет страну до банкротства, если Тегеран откажется от ядерной сделки.

Фото: dw.com

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Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Он призвал страну выбрать «новый и лучший путь», пригрозив при этом Тегерану банкротством, если он откажется от ядерной сделки. Об этом он сказал на американо-саудовском инвестиционном форуме в Эр-Рияде.

Также Трамп подчеркнул, что хочет избежать конфликта с Тегераном.

«Как я уже неоднократно показывал, я готов положить конец прошлым конфликтам и создать новые партнерства ради лучшего и более стабильного мира, даже если наши разногласия могут быть глубокими», — заявил он.

«Но если руководство Ирана отвергнет эту оливковую ветвь и продолжит атаковать своих соседей, то у нас не останется иного выбора, кроме как оказать максимальное давление и свести экспорт иранской нефти к нулю, как я уже делал раньше. Вы знаете, что они были фактически обанкротившейся страной из-за того, что я сделал», — сказал Трамп.

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