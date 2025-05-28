Девятый тестовый запуск SpaceX Starship закончился неудачей — видео

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX провела девятый тестовый полет ракеты Starship.

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27 мая на базе Starbase в Техасе был проведен девятый испытательный полет космической ракеты Starship от SpaceX. Эта миссия стала исторической, поскольку сверхтяжелый ускоритель Super Heavy, ранее участвовавший в седьмом полете в январе 2025 года, впервые совершил повторный полет.

В компании сообщают, что из-за неисправности дверей отсека полезной нагрузки не удалось развернуть восемь симуляторов спутников Starlink. Ошибка в управлении ориентацией также сделала невозможным повторное зажигание двигателя Raptor и правильное позиционирование для входа в атмосферу. Starship потерял связь через 46 минут после запуска, а обломки, предположительно, упали в Индийском океане в пределах запланированной зоны.

В то же время этот полет стал важным шагом к повторному использованию аппаратных компонентов Starship, а собранные данные должны помочь усовершенствовать будущие миссии.

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