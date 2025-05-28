Украинские полярники зафиксировали редкое атмосферное гало — видео

Полярникам возле станции «Академик Вернадский» удалось снять интересные оптические эффекты.

Источник фото: Национальный антарктический научный центр

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Украинские полярники со станции «Академик Вернадский» сняли впечатляющее видео, на котором видны два паргелия — ложные солнца, появляющиеся по обе стороны от настоящего светила на одном с ним уровне. Кроме того, в кадре зафиксировано редкое полное паргелическое кольцо — линия, проходящая через солнце, паргелии и все небо параллельно горизонту, создающая эффект обруча с «камушками» на небе.

Ранее исследователи заметили 22-градусное солнечное гало вокруг солнца, но оно быстро исчезло и не попало на видео. Все эти явления относятся к семейству гало — оптических эффектов, возникающих из-за преломления и отражения солнечных лучей в ледяных кристаллах, которые обычно содержатся в перистых или перисто-слоистых облаках или в виде алмазной пыли в морозно-влажном воздухе.

В зависимости от формы кристаллов и траекторий света формируются разные виды гало: круговые гало, паргелии, парселены (от луны), зенитные дуги или световые столбы. Полное паргелическое кольцо — уникальное явление, поскольку его формирование требует сложного сочетания отражения лучей от внешней стороны кристалла и нескольких внутренних преломлений, иногда до пятикратного.

Интересно, что круговые гало и паргелии обычно расположены на расстоянии 22 градусов от солнца из-за шестигранной формы кристаллов, которые действуют как призмы, преломляя свет именно под этим углом. В редких случаях, если кристаллы толстые и пластинчатые, могут появляться дополнительные паргелии на расстоянии 44 градусов.

Такие удивительные небесные картины создают лучи света и ледяные кристаллы. Хотя гало чаще всего наблюдаются в полярных регионах, их можно увидеть и в других широтах.

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