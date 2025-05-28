Українські полярники зафіксували рідкісне атмосферне гало – відео

Полярникам біля станції «Академік Вернадський» вдалося зняти цікаві оптичні ефекти.

Джерело фото: Національний антарктичний науковий центр

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Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» зняли вражаюче відео, на якому видно два паргелії — несправжні сонця, що з’являються обабіч справжнього світила на одному з ним рівні. Окрім того, у кадрі зафіксовано рідкісне повне паргелічне коло — лінію, що проходить через сонце, паргелії та все небо паралельно горизонту, створюючи ефект обручки з «камінчиками» на небі.

Раніше дослідники помітили 22-градусне сонячне гало навколо сонця, але воно швидко зникло і не потрапило на відео. Усі ці явища належать до родини гало — оптичних ефектів, що виникають через заломлення та відбиття сонячних променів у крижаних кристалах, які зазвичай містяться в перистих або перисто-шаруватих хмарах чи у вигляді алмазного пилу в морозно-вологому повітрі.

Залежно від форми кристалів та траєкторій світла формуються різні види гало: кругові гало, паргелії, парселени (від місяця), зенітні дуги чи світлові стовпи. Повне паргелічне коло — унікальне явище, адже його формування потребує складного поєднання відбиття променів від зовнішньої сторони кристала та кількох внутрішніх заломлень, подекуди до п’ятикратного.

Цікаво, що кругові гало та паргелії зазвичай розташовані на відстані 22 градусів від сонця через шестикутну форму кристалів, які діють як призми, заломлюючи світло саме на цей кут. У рідкісних випадках, якщо кристали товсті й пластинчасті, можуть з’являтися додаткові паргелії на відстані 44 градусів.

Такі дивовижні небесні картини створюють промені світла та крижані кристали. Хоча гало найчастіше спостерігаються в полярних регіонах, їх можна побачити й в інших широтах.

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