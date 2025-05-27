У Миколаєві за рішенням суду на аукціоні продадуть авто водія, який влаштував ДТП

Чоловік їхав за кермом авто без прав та допустив зіткнення з припаркованим авто.

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У Центральному районному суді Миколаєва розглянули адміністративні матеріали складені стосовно 36-річного місцевого мешканця, який влаштував ДТП. Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що чоловік їхав за кермом автомобілю ВАЗ, не маючи права керування транспортним засобом. Рухаючись по пр. Центральному, він допустив зіткнення з припаркованим автомобілем Renault.

Судом встановлено, що наприкінці березня поточного року, чоловік притягався до адміністративної відповідальності за керування в нетверезому стані та без водійського посвідчення.

Суд дійшов висновку про доведеність вини чоловіка у скоєнні адміністративних правопорушень, передбачених ч.5 ст.126, ст.124 КУПАП.

При визначенні розміру та виду адміністративного стягнення, суд врахував той факт, що будучи особою позбавленою права керування, чоловік продовжує постійно керувати транспортним засобом, вбачається, що таке стягнення як штраф та позбавлення керування не є для нього дієвим.

Окрім цього, з місця ДТП автомобіль, яким він користується забрала його цивільна дружина, за такого, суд дійшов висновку про необхідність застосування оплатного вилучення транспортного засобу.

За результатами розгляду, суд постановив призначити правопорушнику стягнення у вигляді штрафу у сумі 40 800 гривень, з позбавленням права керувати транспортними засобами на 5 років та оплатним вилученням транспортного засобу.

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