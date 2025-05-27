В Николаеве по решению суда на аукционе продадут авто водителя, который устроил ДТП

Мужчина ехал за рулем авто без прав и допустил столкновение с припаркованным автомобилем.

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В Центральном районном суде Николаева рассмотрели административные материалы, составленные в отношении 36-летнего местного жителя, который устроил ДТП. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что мужчина ехал за рулем автомобиля ВАЗ, не имея права управления транспортным средством. Двигаясь по проспекту Центральному, он допустил столкновение с припаркованным автомобилем Renault.

Судом установлено, что в конце марта текущего года мужчина привлекался к административной ответственности за управление в нетрезвом состоянии и без водительского удостоверения.

Суд пришел к выводу о доказанности вины мужчины в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.5 ст.126, ст.124 КУоАП.

При определении размера и вида административного взыскания суд учел тот факт, что, будучи лицом, лишенным права управления, мужчина продолжает постоянно управлять транспортным средством, усматривается, что такое взыскание, как штраф и лишение управления, не является для него действенным.

Кроме того, с места ДТП автомобиль, которым он пользовался, забрала его гражданская жена, при таком суд пришел к выводу о необходимости применения возмездного изъятия транспортного средства.

По результатам рассмотрения суд постановил назначить правонарушителю взыскание в виде штрафа в размере 40 800 гривен, с лишением права управлять транспортными средствами на 5 лет и возмездным изъятием транспортного средства.

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