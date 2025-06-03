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Белый дом показал новый официальный портрет Дональда Трампа – видео

10:18, 3 июня 2025
В США представили новый официальный портрет президента Дональда Трампа в Белом доме.
Белый дом показал новый официальный портрет Дональда Трампа – видео
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Белый дом опубликовал кадры с новым официальным портретом президента Дональда Трампа.

Снимок сделан на темном фоне. На нем Трамп запечатлен с серьезным выражением лица.

На предыдущем портрете, который был сделан в прошлый его президентский срок, Трамп улыбается.

Трамп стал первым президентом Соединенных Штатов, чей официальный портрет является фотографией, а не картиной.

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