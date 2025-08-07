Практика судов
  1. В мире

Санкции против РФ, встреча Трампа с Путиным и окончание войны — что говорит Марко Рубио

09:00, 7 августа 2025
Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп примет решение о санкциях против РФ в течение следующих 24-36 часов.
Санкции против РФ, встреча Трампа с Путиным и окончание войны — что говорит Марко Рубио
Фото: 1tv.ge
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп примет решение о введении вторичных санкций в течение ближайших 24 или 36 часов, а чтобы встреча американского лидера с Путиным состоялась, должно много чего случиться. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Говоря о встрече спецпосланника Трампа Стива Виткоффа с Путиным, Марко Рубио сказал, что «Россия впервые за все время предложила нечто осязаемое». При этом Рубио назвал ключевым «территориальный вопрос».

Главные цитаты Марко Рубио

▪️ Мы еще должны приблизиться достаточно к этой точке, чтобы такая встреча (Трампа с Путиным, – ред) была продуктивной и достойной того, чтобы ее проводить. Сегодня (6 августа, – ред) был хороший день, но впереди у нас много работы. Есть еще много препятствий, которые нужно преодолеть, и мы надеемся сделать это в течение следующих нескольких дней и часов. Может быть, недель.

▪️ Ключевой элемент окончания войны - территориальные вопросы. Должны быть уступки от россиян и от украинцев, это сложно. Украинцы заплатили огромную цену в этой войне.

▪️ Сейчас у нас впервые появились конкретные вещи, которые Россия запросила, чтобы закончить эту войну. До этого у нас такого не было.

▪️ Я не могу сказать конкретно на счет тайминга. Что у нас есть - это лучше понимание условий, на которых Россия будет готова закончить войну. Сейчас нам надо будет сравнить это с тем, что европейцы и - главным образом - что украинцы будут готовы принять. Что мы хотим понять - как сделать эти позиции ближе.

▪️ Президент Трамп примет решение о санкциях в течение следующих 24-36 часов. Многое из этого зависит от прогресса, который будет сделан в течение следующей пары дней. Такоже он добавил, что решение будет принято в пятницу.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что беседа его посланника Стива Виткоффа с Путиным была «более продуктивной, чем ожидалось». 

Также известно, что президент США Дональд Трамп планирует провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а после этого возможна трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США россия Украина война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должность главы Государственной судебной администрации возобновлен

Документы для участия в отборе можно предоставить с 8 августа по 8 сентября.

С 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры — Денис Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

Военных из ТЦК нужно убрать с улиц — доставкой в ТЦК должна заниматься полиция — военный омбудсмен Ольга Решетилова

Военный омбудсмен Ольга Решетилова указала, что доставкой военнообязанных в ТЦК должна заниматься полиция, а не военные из ТЦК — как и предусмотрено действующим законодательством.

Депутаты зарегистрировали законопроект об ответственности за бесконтрольное использование БПЛА после завершения военного положения

Максим Павлюк, Марьяна Безуглая, Виталий Безгин и другие внесли законопроект об ответственности за эксплуатацию БПЛА без регистрации — закон вступит в силу уже после завершения военного положения.

Депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект об увольнении министров из Кабмина по результатам интерпелляции

Главы ряда комитетов Верховной Рады внесли законопроект, которым предлагается увольнять чиновников по инициативе парламента вследствие неудовлетворительной работы

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді