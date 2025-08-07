Санкции против РФ, встреча Трампа с Путиным и окончание войны — что говорит Марко Рубио

Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп примет решение о санкциях против РФ в течение следующих 24-36 часов.

Фото: 1tv.ge

Президент США Дональд Трамп примет решение о введении вторичных санкций в течение ближайших 24 или 36 часов, а чтобы встреча американского лидера с Путиным состоялась, должно много чего случиться. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Говоря о встрече спецпосланника Трампа Стива Виткоффа с Путиным, Марко Рубио сказал, что «Россия впервые за все время предложила нечто осязаемое». При этом Рубио назвал ключевым «территориальный вопрос».

Главные цитаты Марко Рубио

▪️ Мы еще должны приблизиться достаточно к этой точке, чтобы такая встреча (Трампа с Путиным, – ред) была продуктивной и достойной того, чтобы ее проводить. Сегодня (6 августа, – ред) был хороший день, но впереди у нас много работы. Есть еще много препятствий, которые нужно преодолеть, и мы надеемся сделать это в течение следующих нескольких дней и часов. Может быть, недель.

▪️ Ключевой элемент окончания войны - территориальные вопросы. Должны быть уступки от россиян и от украинцев, это сложно. Украинцы заплатили огромную цену в этой войне.

▪️ Сейчас у нас впервые появились конкретные вещи, которые Россия запросила, чтобы закончить эту войну. До этого у нас такого не было.

▪️ Я не могу сказать конкретно на счет тайминга. Что у нас есть - это лучше понимание условий, на которых Россия будет готова закончить войну. Сейчас нам надо будет сравнить это с тем, что европейцы и - главным образом - что украинцы будут готовы принять. Что мы хотим понять - как сделать эти позиции ближе.

▪️ Президент Трамп примет решение о санкциях в течение следующих 24-36 часов. Многое из этого зависит от прогресса, который будет сделан в течение следующей пары дней. Такоже он добавил, что решение будет принято в пятницу.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что беседа его посланника Стива Виткоффа с Путиным была «более продуктивной, чем ожидалось».

Также известно, что президент США Дональд Трамп планирует провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а после этого возможна трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского.

