В Белом доме опровергли заявления Кремля о том, что встреча Трампа и Путина была согласована

Представитель Белого дома сообщил, что Путин должен встретиться с Зеленским, чтобы встреча с Трампом состоялась.

Белый дом опроверг заявления Кремля о том, что встреча президента Дональда Трампа и Путина была согласована, а место ее проведения определено. Ранее помощник Путина Ушаков сказал, что Россия и США договорились о проведении встречи лидеров в ближайшие дни.

Представитель Белого дома сообщил изданию ABC News, что место встречи пока не определено и что Путин должен встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы встреча с Трампом состоялась, однако Кремль пока не готов взять на себя никаких обязательств.

Напомним, Дональд Трамп хочет провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а после этого возможна трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского, сообщало издание The New York Times.

Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Тем временем неназванный представитель Белого дома в комментарии New York Post заявил, что Трамп встретится с Путиным только в том случае, если он также согласится на встречу и переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

