Во Франции суд вынес приговор мужчине, ограбившему пассажиров поезда на 350 тысяч евро

13:08, 10 августа 2025
Мужчину приговорили к 18 месяцам заключения за кражу ювелирных изделий на почти 350 тысяч евро у супругов во время поездки по скоростному поезду.
Во Франции суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в краже ювелирных изделий стоимостью почти 350 тысяч евро у супружеской пары из Франции и Канады во время их поездки на скоростном поезде TGV между Эксом и Авиньоном. Похищенные украшения так и не были найдены. Об этом сообщает La Provence.

Как произошла кража

Инцидент случился 27 июля в вагоне первого класса поезда сообщением Марсель–Париж. Один из пассажиров заметил, как мужчина в сопровождении молодой женщины роется в сумке Vuitton, принадлежавшей пострадавшим. В ней находились ювелирные изделия на сотни тысяч евро.

После остановки на станции Avignon TGV подозреваемые исчезли вместе с содержимым сумки. Пара обратилась в полицию после прибытия в Париж.

Задержание и приговор

Марсельские правоохранители отследили злоумышленника до департамента Эро, где его задержали. 4 августа мужчину судили в порядке ускоренного рассмотрения дела.

Суд приговорил его к 18 месяцам лишения свободы. Отдельное заседание определит сумму компенсации, которую он должен будет выплатить потерпевшим.

