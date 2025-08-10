У Франції суд виніс вирок чоловіку, який пограбував пасажирів поїзда на 350 тисяч євро

Чоловіка засудили до 18 місяців ув’язнення за крадіжку ювелірних виробів на майже 350 тисяч євро у подружжя під час поїздки швидкісним поїздом.

У Франції суд виніс вирок чоловікові, якого визнали винним у крадіжці коштовностей вартістю майже 350 тисяч євро у подружжя з Франції та Канади під час їхньої подорожі швидкісним поїздом TGV між Ексом та Авіньйоном. Викрадені прикраси так і не знайшли. Про це повідомляє La Provence.

Як сталася крадіжка

Інцидент стався 27 липня у вагоні першого класу поїзда сполученням Марсель–Париж. Один із пасажирів помітив, як чоловік у супроводі молодої жінки нишпорив у сумці Vuitton, що належала потерпілим. У ній зберігалися ювелірні вироби на сотні тисяч євро.

Після зупинки на станції Avignon TGV підозрювані зникли разом із вмістом сумки. Подружжя подало заяву до поліції після прибуття до Парижа.

Затримання та вирок

Марсельські правоохоронці відстежили зловмисника до департаменту Еро, де його затримали. 4 серпня чоловіка судили у порядку термінового розгляду справи.

Суд засудив його до 18 місяців позбавлення волі. Окреме засідання визначить розмір компенсації, яку він має виплатити потерпілим.

